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В бундестаге заявили об изменении позиции США по Украине - РИА Новости, 04.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/pozitsiya-1793070796.html
В бундестаге заявили об изменении позиции США по Украине
В бундестаге заявили об изменении позиции США по Украине - РИА Новости, 04.06.2022
В бундестаге заявили об изменении позиции США по Украине
Заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американской прессе свидетельствуют об изменении позиции Вашингтона по ситуации в... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T02:35
2022-06-04T06:34
специальная военная операция на украине
петр быстронь
в мире
украина
джо байден
владимир путин
сша
генри киссинджер
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американской прессе свидетельствуют об изменении позиции Вашингтона по ситуации в бывшей советской республике, заявил в колонке для iDNES.cz депутат бундестага Петр Быстронь.Бывший глава американской дипломатии ранее призвал Запад повлиять на Киев, чтобы тот возобновил переговоры с Москвой.Парламентарий подчеркнул, что высказывания Киссинджера прямо противоречат мнению западноевропейских политиков, которые высказываются против мирного разрешения ситуации."Однако Киссинджер лишь перенес на европейскую почву изменение нарратива в конфликте", — отметил Быстронь.Депутат добавил, что смена позиции по Украине в США началась со статьи в New York Times, подчеркивавшей, что вооруженный конфликт с Россией не входит в интересы Штатов. Но при этом еще в марте издание провозглашало, что "Украину требуется освободить вне зависимости от того, сколько времени для этого потребуется", указал парламентарий.Он также уточнил, что за последние 30 лет американцы уже и так максимально расширили свою сферу влияния, перенеся ее границу из центра Европы на берега Днепра.Быстронь предположил, что Вашингтон уже не может вмешаться в ситуацию на Украине, так как ее территория "входит в сферу влияния другой мировой державы".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220604/nato-1793069995.html
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петр быстронь, в мире, украина, джо байден, владимир путин, сша, генри киссинджер
02:35 04.06.2022 (обновлено: 06:34 04.06.2022)
 
В бундестаге заявили об изменении позиции США по Украине

Депутат бундестага Быстронь: позиция США по Украине изменилась, Штаты хотят перемирия

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Austin FraleyАмериканские гаубицы перед отправкой на Украину
Американские гаубицы перед отправкой на Украину - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Fraley
Американские гаубицы перед отправкой на Украину. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американской прессе свидетельствуют об изменении позиции Вашингтона по ситуации в бывшей советской республике, заявил в колонке для iDNES.cz депутат бундестага Петр Быстронь.
Бывший глава американской дипломатии ранее призвал Запад повлиять на Киев, чтобы тот возобновил переговоры с Москвой.
Парламентарий подчеркнул, что высказывания Киссинджера прямо противоречат мнению западноевропейских политиков, которые высказываются против мирного разрешения ситуации.
"Однако Киссинджер лишь перенес на европейскую почву изменение нарратива в конфликте", — отметил Быстронь.
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Депутат добавил, что смена позиции по Украине в США началась со статьи в New York Times, подчеркивавшей, что вооруженный конфликт с Россией не входит в интересы Штатов. Но при этом еще в марте издание провозглашало, что "Украину требуется освободить вне зависимости от того, сколько времени для этого потребуется", указал парламентарий.

"Конечно, ни Генри Киссинджер, ни главные обозреватели New York Times не превратились вдруг в поклонников Владимира Путина <…>. Их разворот на 180 градусов скорее означает, что США уже добились, чего хотели, и поэтому не заинтересованы в продолжении конфликта", — объяснил Быстронь.

Он также уточнил, что за последние 30 лет американцы уже и так максимально расширили свою сферу влияния, перенеся ее границу из центра Европы на берега Днепра.

"То, что когда-нибудь коса найдет на камень, все неизбежно понимали как минимум с момента произнесения Путиным речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, когда он ясно выступил против расширения НАТО на восток", — продолжил парламентарий.

Быстронь предположил, что Вашингтон уже не может вмешаться в ситуацию на Украине, так как ее территория "входит в сферу влияния другой мировой державы".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеПетр БыстроньВ миреУкраинаДжо БайденВладимир ПутинСШАГенри Киссинджер
 
 
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