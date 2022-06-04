https://ria.ru/20220604/pozitsiya-1793070796.html

В бундестаге заявили об изменении позиции США по Украине

В бундестаге заявили об изменении позиции США по Украине - РИА Новости, 04.06.2022

В бундестаге заявили об изменении позиции США по Украине

Заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американской прессе свидетельствуют об изменении позиции Вашингтона по ситуации в... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T02:35

2022-06-04T02:35

2022-06-04T06:34

специальная военная операция на украине

петр быстронь

в мире

украина

джо байден

владимир путин

сша

генри киссинджер

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американской прессе свидетельствуют об изменении позиции Вашингтона по ситуации в бывшей советской республике, заявил в колонке для iDNES.cz депутат бундестага Петр Быстронь.Бывший глава американской дипломатии ранее призвал Запад повлиять на Киев, чтобы тот возобновил переговоры с Москвой.Парламентарий подчеркнул, что высказывания Киссинджера прямо противоречат мнению западноевропейских политиков, которые высказываются против мирного разрешения ситуации."Однако Киссинджер лишь перенес на европейскую почву изменение нарратива в конфликте", — отметил Быстронь.Депутат добавил, что смена позиции по Украине в США началась со статьи в New York Times, подчеркивавшей, что вооруженный конфликт с Россией не входит в интересы Штатов. Но при этом еще в марте издание провозглашало, что "Украину требуется освободить вне зависимости от того, сколько времени для этого потребуется", указал парламентарий.Он также уточнил, что за последние 30 лет американцы уже и так максимально расширили свою сферу влияния, перенеся ее границу из центра Европы на берега Днепра.Быстронь предположил, что Вашингтон уже не может вмешаться в ситуацию на Украине, так как ее территория "входит в сферу влияния другой мировой державы".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220604/nato-1793069995.html

https://ria.ru/20220604/uregulirovanie-1793066196.html

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петр быстронь, в мире, украина, джо байден, владимир путин, сша, генри киссинджер