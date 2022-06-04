https://ria.ru/20220604/pozhar-1793131257.html

В ДНР горит Всехсвятский скит Святогорской Лавры из-за боевых действий

В ДНР горит Всехсвятский скит Святогорской Лавры из-за боевых действий - РИА Новости, 04.06.2022

В ДНР горит Всехсвятский скит Святогорской Лавры из-за боевых действий

Масштабный пожар начался в результате боевых действий во Всехсвятском скиту Свято-Успенской Святогорской Лавры в ДНР, сообщает Информационно-просветительский... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T14:14

2022-06-04T14:14

2022-06-04T15:20

религия

в мире

религия

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793127670_0:50:1024:626_1920x0_80_0_0_95443f1c3b921dcb9b4cdf5c7699ad98.jpg

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Масштабный пожар начался в результате боевых действий во Всехсвятском скиту Свято-Успенской Святогорской Лавры в ДНР, сообщает Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ)."Четвертого июня 2022 года в результате боевых действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители", - говорится в сообщении.Ресурс УПЦ также сообщает, что на данный момент информации о погибших и пострадавших нет.По информации сайта скита, деревянный храм Всех Святых с семнадцатью куполами был построен в 2009 году на месте взорванного в 1947 году одноименного храма в традициях русского деревянного зодчества XVI–XVII веков.Ранее сообщалось, что благочинный Свято-Успенской Святогорской Лавры архимандрит Галактион (Вуйченко) и еще два человека из братии монастыря погибли, еще трое были ранены при обстреле.

https://ria.ru/20220529/religiya-1791573965.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, религия, донецкая народная республика