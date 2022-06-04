https://ria.ru/20220604/pozhar-1793131257.html
В ДНР горит Всехсвятский скит Святогорской Лавры из-за боевых действий
В ДНР горит Всехсвятский скит Святогорской Лавры из-за боевых действий - РИА Новости, 04.06.2022
В ДНР горит Всехсвятский скит Святогорской Лавры из-за боевых действий
Масштабный пожар начался в результате боевых действий во Всехсвятском скиту Свято-Успенской Святогорской Лавры в ДНР, сообщает Информационно-просветительский... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T14:14
2022-06-04T14:14
2022-06-04T15:20
религия
в мире
религия
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793127670_0:50:1024:626_1920x0_80_0_0_95443f1c3b921dcb9b4cdf5c7699ad98.jpg
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Масштабный пожар начался в результате боевых действий во Всехсвятском скиту Свято-Успенской Святогорской Лавры в ДНР, сообщает Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ)."Четвертого июня 2022 года в результате боевых действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители", - говорится в сообщении.Ресурс УПЦ также сообщает, что на данный момент информации о погибших и пострадавших нет.По информации сайта скита, деревянный храм Всех Святых с семнадцатью куполами был построен в 2009 году на месте взорванного в 1947 году одноименного храма в традициях русского деревянного зодчества XVI–XVII веков.Ранее сообщалось, что благочинный Свято-Успенской Святогорской Лавры архимандрит Галактион (Вуйченко) и еще два человека из братии монастыря погибли, еще трое были ранены при обстреле.
https://ria.ru/20220529/religiya-1791573965.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793127670_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_5474e7ab765b20dae636204e0e9325ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, религия, донецкая народная республика
14:14 04.06.2022 (обновлено: 15:20 04.06.2022)
В ДНР горит Всехсвятский скит Святогорской Лавры из-за боевых действий
УПЦ: пожар начался в результате боевых действий во Всехсвятском скиту Святогорской Лавры
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Масштабный пожар начался в результате боевых действий во Всехсвятском скиту Свято-Успенской Святогорской Лавры в ДНР, сообщает Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).
"Четвертого июня 2022 года в результате боевых действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители", - говорится в сообщении.
Ресурс УПЦ также сообщает, что на данный момент информации о погибших и пострадавших нет.
По информации сайта скита, деревянный храм Всех Святых с семнадцатью куполами был построен в 2009 году на месте взорванного в 1947 году одноименного храма в традициях русского деревянного зодчества XVI–XVII веков.
Ранее сообщалось, что благочинный Свято-Успенской Святогорской Лавры архимандрит Галактион (Вуйченко) и еще два человека из братии монастыря погибли, еще трое были ранены при обстреле.