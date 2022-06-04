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В ДНР горит Всехсвятский скит Святогорской Лавры из-за боевых действий - РИА Новости, 04.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220604/pozhar-1793131257.html
В ДНР горит Всехсвятский скит Святогорской Лавры из-за боевых действий
В ДНР горит Всехсвятский скит Святогорской Лавры из-за боевых действий - РИА Новости, 04.06.2022
В ДНР горит Всехсвятский скит Святогорской Лавры из-за боевых действий
Масштабный пожар начался в результате боевых действий во Всехсвятском скиту Свято-Успенской Святогорской Лавры в ДНР, сообщает Информационно-просветительский... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T14:14
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Масштабный пожар начался в результате боевых действий во Всехсвятском скиту Свято-Успенской Святогорской Лавры в ДНР, сообщает Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ)."Четвертого июня 2022 года в результате боевых действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители", - говорится в сообщении.Ресурс УПЦ также сообщает, что на данный момент информации о погибших и пострадавших нет.По информации сайта скита, деревянный храм Всех Святых с семнадцатью куполами был построен в 2009 году на месте взорванного в 1947 году одноименного храма в традициях русского деревянного зодчества XVI–XVII веков.Ранее сообщалось, что благочинный Свято-Успенской Святогорской Лавры архимандрит Галактион (Вуйченко) и еще два человека из братии монастыря погибли, еще трое были ранены при обстреле.
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РИА Новости
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в мире, религия, донецкая народная республика
14:14 04.06.2022 (обновлено: 15:20 04.06.2022)
 
В ДНР горит Всехсвятский скит Святогорской Лавры из-за боевых действий

УПЦ: пожар начался в результате боевых действий во Всехсвятском скиту Святогорской Лавры

© Фото : Официальный канал Святогорской Лавры/TelegramСвятогорская лавра
Святогорская лавра - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Фото : Официальный канал Святогорской Лавры/Telegram
Святогорская лавра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Масштабный пожар начался в результате боевых действий во Всехсвятском скиту Свято-Успенской Святогорской Лавры в ДНР, сообщает Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).
"Четвертого июня 2022 года в результате боевых действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители", - говорится в сообщении.
Ресурс УПЦ также сообщает, что на данный момент информации о погибших и пострадавших нет.
По информации сайта скита, деревянный храм Всех Святых с семнадцатью куполами был построен в 2009 году на месте взорванного в 1947 году одноименного храма в традициях русского деревянного зодчества XVI–XVII веков.
Ранее сообщалось, что благочинный Свято-Успенской Святогорской Лавры архимандрит Галактион (Вуйченко) и еще два человека из братии монастыря погибли, еще трое были ранены при обстреле.
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