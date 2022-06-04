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В США задержали подозреваемого, напавшего с ножом на людей в больнице

В США задержали подозреваемого, напавшего с ножом на людей в больнице - РИА Новости, 04.06.2022

В США задержали подозреваемого, напавшего с ножом на людей в больнице

Полиция заявила, что подозреваемый, совершивший нападение с ножом на людей в больнице Лос-Анджелеса, задержан. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T07:17

2022-06-04T07:17

2022-06-04T07:17

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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Полиция заявила, что подозреваемый, совершивший нападение с ножом на людей в больнице Лос-Анджелеса, задержан.Ранее правоохранители сообщали, что неизвестный напал с ножом на людей в больнице Лос-Анджелеса и забаррикадировался в одной из палат. В результате нападения пострадали две медсестры и врач."Подозреваемый задержан. Детективы останутся на месте происшествия и проведут тщательное расследование", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

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в мире, лос-анджелес, сша, вашингтон