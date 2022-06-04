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В США задержали подозреваемого, напавшего с ножом на людей в больнице - РИА Новости, 04.06.2022
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В США задержали подозреваемого, напавшего с ножом на людей в больнице
В США задержали подозреваемого, напавшего с ножом на людей в больнице - РИА Новости, 04.06.2022
В США задержали подозреваемого, напавшего с ножом на людей в больнице
Полиция заявила, что подозреваемый, совершивший нападение с ножом на людей в больнице Лос-Анджелеса, задержан. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T07:17
2022-06-04T07:17
в мире
лос-анджелес
сша
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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Полиция заявила, что подозреваемый, совершивший нападение с ножом на людей в больнице Лос-Анджелеса, задержан.Ранее правоохранители сообщали, что неизвестный напал с ножом на людей в больнице Лос-Анджелеса и забаррикадировался в одной из палат. В результате нападения пострадали две медсестры и врач."Подозреваемый задержан. Детективы останутся на месте происшествия и проведут тщательное расследование", — говорится в сообщении полиции в Twitter.
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в мире, лос-анджелес, сша, вашингтон
07:17 04.06.2022
 
В США задержали подозреваемого, напавшего с ножом на людей в больнице

Полиция в Лос-Анджелесе задержала подозреваемого, напавшего с ножом на людей в больнице

© Flickr / John LiuМашина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США
Машина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Flickr / John Liu
Машина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Полиция заявила, что подозреваемый, совершивший нападение с ножом на людей в больнице Лос-Анджелеса, задержан.
Ранее правоохранители сообщали, что неизвестный напал с ножом на людей в больнице Лос-Анджелеса и забаррикадировался в одной из палат. В результате нападения пострадали две медсестры и врач.
"Подозреваемый задержан. Детективы останутся на месте происшествия и проведут тщательное расследование", — говорится в сообщении полиции в Twitter.
 
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