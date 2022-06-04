https://ria.ru/20220604/pkhuket-1792905794.html
На Пхукете провели рейд по барам и уточнили правила ношения масок
На Пхукете провели рейд по барам и уточнили правила ношения масок - РИА Новости, 04.06.2022
На Пхукете провели рейд по барам и уточнили правила ношения масок
Бары и клубы Пхукет-Тауна проверили на соблюдение мер по защите от COVID-19, сообщает газета "Новости Пхукета". РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T02:39
2022-06-04T02:39
2022-06-04T02:40
туризм
туризм
новости - туризм
пхукет (остров)
медицинские маски
туристы
таиланд
куда можно лететь
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Бары и клубы Пхукет-Тауна проверили на соблюдение мер по защите от COVID-19, сообщает газета "Новости Пхукета".В PR-службе провинции пояснили, что ревизоры выясняли, как соблюдаются положения Thai Stop COVID 2 Plus (TSC 2+), которые предполагают полную вакцинацию персонала развлекательных заведений, обязательные проверки температуры у работников и посетителей, соблюдение мер социального дистанцирования, ношение масок.Дело в том, что глава Пхукета Наронг Вунсиеу уточнил правила использования средств индивидуальной защиты, но его приказ был расценен как их отмена.В итоге вечером 2 июня губернатор был вынужден подписать новый документ, четко говорящий о том, что маски остаются обязательными и в помещениях, и на улице ("вне жилища или личного транспортного средства"). Средства индивидуальной защиты можно снять только для приема пищи и питья, проверки личности полицией или другим официальным лицом или при занятиях спортом в хорошо продуваемом месте на улице, когда вокруг нет людей в радиусе двух метров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, пхукет (остров), медицинские маски, туристы, таиланд, куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19
02:39 04.06.2022 (обновлено: 02:40 04.06.2022)
На Пхукете провели рейд по барам и уточнили правила ношения масок
На Пхукете проверили бары и клубы и рассказали, в каких условиях можно снимать маски
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости.
Бары и клубы Пхукет-Тауна проверили на соблюдение мер по защите от COVID-19, сообщает
газета "Новости Пхукета".
В PR-службе провинции пояснили, что ревизоры выясняли, как соблюдаются положения Thai Stop COVID 2 Plus (TSC 2+), которые предполагают полную вакцинацию персонала развлекательных заведений, обязательные проверки температуры у работников и посетителей, соблюдение мер социального дистанцирования, ношение масок.
Дело в том, что глава Пхукета Наронг Вунсиеу уточнил правила использования средств индивидуальной защиты, но его приказ был расценен как их отмена.
В итоге вечером 2 июня губернатор был вынужден подписать новый документ, четко говорящий о том, что маски остаются обязательными и в помещениях, и на улице ("вне жилища или личного транспортного средства"). Средства индивидуальной защиты можно снять только для приема пищи и питья, проверки личности полицией или другим официальным лицом или при занятиях спортом в хорошо продуваемом месте на улице, когда вокруг нет людей в радиусе двух метров.