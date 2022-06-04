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На Пхукете провели рейд по барам и уточнили правила ношения масок

На Пхукете провели рейд по барам и уточнили правила ношения масок - РИА Новости, 04.06.2022

На Пхукете провели рейд по барам и уточнили правила ношения масок

Бары и клубы Пхукет-Тауна проверили на соблюдение мер по защите от COVID-19, сообщает газета "Новости Пхукета". РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T02:39

2022-06-04T02:39

2022-06-04T02:40

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Бары и клубы Пхукет-Тауна проверили на соблюдение мер по защите от COVID-19, сообщает газета "Новости Пхукета".В PR-службе провинции пояснили, что ревизоры выясняли, как соблюдаются положения Thai Stop COVID 2 Plus (TSC 2+), которые предполагают полную вакцинацию персонала развлекательных заведений, обязательные проверки температуры у работников и посетителей, соблюдение мер социального дистанцирования, ношение масок.Дело в том, что глава Пхукета Наронг Вунсиеу уточнил правила использования средств индивидуальной защиты, но его приказ был расценен как их отмена.В итоге вечером 2 июня губернатор был вынужден подписать новый документ, четко говорящий о том, что маски остаются обязательными и в помещениях, и на улице ("вне жилища или личного транспортного средства"). Средства индивидуальной защиты можно снять только для приема пищи и питья, проверки личности полицией или другим официальным лицом или при занятиях спортом в хорошо продуваемом месте на улице, когда вокруг нет людей в радиусе двух метров.

https://ria.ru/20220520/tailand-1789670712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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