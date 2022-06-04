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В Белоруссии предложили Польше и Литве забрать у них советские памятники - РИА Новости, 04.06.2022
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В Белоруссии предложили Польше и Литве забрать у них советские памятники
В Белоруссии предложили Польше и Литве забрать у них советские памятники - РИА Новости, 04.06.2022
В Белоруссии предложили Польше и Литве забрать у них советские памятники
Витебские общественные организации обратились к правительствам Польши, Литвы и Латвии с предложением забрать из этих стран памятники советским воинам в... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:30
2022-06-04T17:40
в мире
сергей лавров
латвия
литва
белоруссия
рижская дума
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МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Витебские общественные организации обратились к правительствам Польши, Литвы и Латвии с предложением забрать из этих стран памятники советским воинам в Белоруссию, передает агентство Белта со ссылкой на Витебский облисполком.По словам члена совета Игоря Теплякова, ждать положительного ответа от правительств соседних Белоруссии стран не стоит. "Думаю, не стоит ожидать ничего конструктивного в этом вопросе от правительств, которые потворствуют ежегодным шествиям по своим улицам бывших легионеров СС, которые позволяют себе топтать память, снося памятники в честь воинов, погибших за освобождения их же народов от фашистского ига, небрежно вывозя бульдозером, как мусор, еще благоухающие цветы с подножия монумента освободителям Риги", - приводит его слова издание.Как считает Тепляков, "память, основанная на правде, не нужна не самому народу этих стран". "Не нужна она именно той кучке политиков-сателлитов, которых привел к власти заокеанский протекцион, который ими и управляет в своих интересах. Нам остается лишь надеяться, что еще не все человеческое у чиновников этих стран ушло в небытие и они все-таки подойдут к нашему предложению должным образом", - сказал он.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
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в мире, сергей лавров, латвия, литва, белоруссия, рижская дума
17:30 04.06.2022 (обновлено: 17:40 04.06.2022)
 
В Белоруссии предложили Польше и Литве забрать у них советские памятники

Белорусские общественники хотят забрать советские памятники из Польши, Литвы и Латвии

© Sputnik / Владислав АдамовскийПамятник Воинам-освободителям в центре Паланги
Памятник Воинам-освободителям в центре Паланги - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Sputnik / Владислав Адамовский
Памятник Воинам-освободителям в центре Паланги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Витебские общественные организации обратились к правительствам Польши, Литвы и Латвии с предложением забрать из этих стран памятники советским воинам в Белоруссию, передает агентство Белта со ссылкой на Витебский облисполком.
"Витебский областной координационный совет общественных организаций и политических партий обратился к правительствам Литвы, Латвии и Польши с предложением забрать ненужные в их странах памятники советским воинам, чтобы отреставрировать и разместить их в области", - говорится в сообщении.
По словам члена совета Игоря Теплякова, ждать положительного ответа от правительств соседних Белоруссии стран не стоит. "Думаю, не стоит ожидать ничего конструктивного в этом вопросе от правительств, которые потворствуют ежегодным шествиям по своим улицам бывших легионеров СС, которые позволяют себе топтать память, снося памятники в честь воинов, погибших за освобождения их же народов от фашистского ига, небрежно вывозя бульдозером, как мусор, еще благоухающие цветы с подножия монумента освободителям Риги", - приводит его слова издание.
Как считает Тепляков, "память, основанная на правде, не нужна не самому народу этих стран". "Не нужна она именно той кучке политиков-сателлитов, которых привел к власти заокеанский протекцион, который ими и управляет в своих интересах. Нам остается лишь надеяться, что еще не все человеческое у чиновников этих стран ушло в небытие и они все-таки подойдут к нашему предложению должным образом", - сказал он.
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Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.
Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
 
В миреСергей ЛавровЛатвияЛитваБелоруссияРижская дума
 
 
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