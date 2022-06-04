https://ria.ru/20220604/pamyatniki-1793168505.html

В Белоруссии предложили Польше и Литве забрать у них советские памятники

В Белоруссии предложили Польше и Литве забрать у них советские памятники - РИА Новости, 04.06.2022

В Белоруссии предложили Польше и Литве забрать у них советские памятники

Витебские общественные организации обратились к правительствам Польши, Литвы и Латвии с предложением забрать из этих стран памятники советским воинам в... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T17:30

2022-06-04T17:30

2022-06-04T17:40

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МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Витебские общественные организации обратились к правительствам Польши, Литвы и Латвии с предложением забрать из этих стран памятники советским воинам в Белоруссию, передает агентство Белта со ссылкой на Витебский облисполком.По словам члена совета Игоря Теплякова, ждать положительного ответа от правительств соседних Белоруссии стран не стоит. "Думаю, не стоит ожидать ничего конструктивного в этом вопросе от правительств, которые потворствуют ежегодным шествиям по своим улицам бывших легионеров СС, которые позволяют себе топтать память, снося памятники в честь воинов, погибших за освобождения их же народов от фашистского ига, небрежно вывозя бульдозером, как мусор, еще благоухающие цветы с подножия монумента освободителям Риги", - приводит его слова издание.Как считает Тепляков, "память, основанная на правде, не нужна не самому народу этих стран". "Не нужна она именно той кучке политиков-сателлитов, которых привел к власти заокеанский протекцион, который ими и управляет в своих интересах. Нам остается лишь надеяться, что еще не все человеческое у чиновников этих стран ушло в небытие и они все-таки подойдут к нашему предложению должным образом", - сказал он.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".

https://ria.ru/20220604/mariupol-1793145595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей лавров, латвия, литва, белоруссия, рижская дума