https://ria.ru/20220604/obstrel-1793167015.html

Украинские войска обстреляли Горловку из "Градов"

Украинские войска обстреляли Горловку из "Градов" - РИА Новости, 04.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку из "Градов"

Украинские войска обстреляли в 16.45 Горловку, выпущено 10 ракет из "Града", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T17:24

2022-06-04T17:24

2022-06-04T17:36

в мире

донецкая народная республика

горловка

стирол

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в 16.45 Горловку, выпущено 10 ракет из "Града", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.45 - н.п. Зайцево (северное) - н.п. Горловка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220604/donbass-1793164730.html

донецкая народная республика

горловка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, горловка, стирол