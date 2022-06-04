https://ria.ru/20220604/obstrel-1793167015.html
Украинские войска обстреляли Горловку из "Градов"
Украинские войска обстреляли Горловку из "Градов" - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские войска обстреляли Горловку из "Градов"
Украинские войска обстреляли в 16.45 Горловку, выпущено 10 ракет из "Града", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:24
2022-06-04T17:24
2022-06-04T17:36
в мире
донецкая народная республика
горловка
стирол
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в 16.45 Горловку, выпущено 10 ракет из "Града", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.45 - н.п. Зайцево (северное) - н.п. Горловка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220604/donbass-1793164730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, горловка, стирол
17:24 04.06.2022 (обновлено: 17:36 04.06.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку из "Градов"
Украинские войска обстреляли Горловку десятью снарядами из "Градов"