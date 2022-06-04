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Два дома загорелись в брянском поселке Случевск после обстрела ВСУ - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/obstrel-1793136101.html
Два дома загорелись в брянском поселке Случевск после обстрела ВСУ
Два дома загорелись в брянском поселке Случевск после обстрела ВСУ - РИА Новости, 04.06.2022
Два дома загорелись в брянском поселке Случевск после обстрела ВСУ
Поселок Случевск в Брянской области обстреляли со стороны Украины, в двух домах начался пожар, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T14:38
2022-06-04T16:24
специальная военная операция на украине
происшествия
погарский район
вооруженные силы украины
александр богомаз
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Поселок Случевск в Брянской области обстреляли со стороны Украины, в двух домах начался пожар, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.По словам губернатора, пострадавшего доставили в Погарскую центральную районную больницу, ему оказали медицинскую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.При этом приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. В Белгородской, Курской и Брянской областях введен повышенный уровень террористической опасности. Следственный комитет расследует уголовные дела по фактам обстрелов.
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происшествия, погарский район, вооруженные силы украины, александр богомаз
14:38 04.06.2022 (обновлено: 16:24 04.06.2022)
 
Два дома загорелись в брянском поселке Случевск после обстрела ВСУ

Губернатор Богомаз сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Случевск в Брянской области

© AFP 2022 / Sergey BobokВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / Sergey Bobok
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Поселок Случевск в Брянской области обстреляли со стороны Украины, в двух домах начался пожар, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Среди жителей есть один пострадавший — мужчина получил легкое осколочное ранение", — написал он.

По словам губернатора, пострадавшего доставили в Погарскую центральную районную больницу, ему оказали медицинскую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
При этом приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. В Белгородской, Курской и Брянской областях введен повышенный уровень террористической опасности. Следственный комитет расследует уголовные дела по фактам обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПогарский районВооруженные силы УкраиныАлександр Богомаз
 
 
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