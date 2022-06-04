14:38 04.06.2022 (обновлено: 16:24 04.06.2022)
Два дома загорелись в брянском поселке Случевск после обстрела ВСУ
Губернатор Богомаз сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Случевск в Брянской области
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Поселок Случевск в Брянской области обстреляли со стороны Украины, в двух домах начался пожар, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
"В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Среди жителей есть один пострадавший — мужчина получил легкое осколочное ранение", — написал он.
По словам губернатора, пострадавшего доставили в Погарскую центральную районную больницу, ему оказали медицинскую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
При этом приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. В Белгородской, Курской и Брянской областях введен повышенный уровень террористической опасности. Следственный комитет расследует уголовные дела по фактам обстрелов.