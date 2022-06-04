https://ria.ru/20220604/obstrel-1793136101.html

Два дома загорелись в брянском поселке Случевск после обстрела ВСУ

Два дома загорелись в брянском поселке Случевск после обстрела ВСУ - РИА Новости, 04.06.2022

Два дома загорелись в брянском поселке Случевск после обстрела ВСУ

Поселок Случевск в Брянской области обстреляли со стороны Украины, в двух домах начался пожар, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T14:38

2022-06-04T14:38

2022-06-04T16:24

специальная военная операция на украине

происшествия

погарский район

вооруженные силы украины

александр богомаз

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Поселок Случевск в Брянской области обстреляли со стороны Украины, в двух домах начался пожар, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.По словам губернатора, пострадавшего доставили в Погарскую центральную районную больницу, ему оказали медицинскую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.При этом приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. В Белгородской, Курской и Брянской областях введен повышенный уровень террористической опасности. Следственный комитет расследует уголовные дела по фактам обстрелов.

https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html

погарский район

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, погарский район, вооруженные силы украины, александр богомаз