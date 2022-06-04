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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 04.06.2022
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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"
Украинские войска в 12.10 (время совпадает с мск) выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T12:45
2022-06-04T12:46
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
авдеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.10 (время совпадает с мск) выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.10 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
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донецкая народная республика
донецк (днр)
авдеевка
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), авдеевка, вооруженные силы украины
12:45 04.06.2022 (обновлено: 12:46 04.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"

Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.10 (время совпадает с мск) выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.10 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
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