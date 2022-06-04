https://ria.ru/20220604/obstrel-1793113095.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 04.06.2022

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"

Украинские войска в 12.10 (время совпадает с мск) выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T12:45

2022-06-04T12:45

2022-06-04T12:46

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

авдеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.10 (время совпадает с мск) выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.10 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220604/donbass-1793111874.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), авдеевка, вооруженные силы украины