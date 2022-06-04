https://ria.ru/20220604/obstrel-1793113095.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"
Украинские войска в 12.10 (время совпадает с мск) выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T12:45
2022-06-04T12:45
2022-06-04T12:46
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
авдеевка
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775901414_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_5036859da207ec06a47a458f68c077f9.jpg
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.10 (время совпадает с мск) выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.10 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220604/donbass-1793111874.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
авдеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775901414_147:0:2532:1788_1920x0_80_0_0_565cf17b96f57ae52ea3428b45d87c8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), авдеевка, вооруженные силы украины
12:45 04.06.2022 (обновлено: 12:46 04.06.2022)
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"
Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Киевскому району Донецка