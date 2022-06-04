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Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/obstrel-1793099393.html
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.06.2022
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько заявил о ранении мирной жительницы при обстреле города со стороны украинских войск. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T11:00
2022-06-04T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
стирол
россия
украина
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько заявил о ранении мирной жительницы при обстреле города со стороны украинских войск."По улице Немировича-Данченко, 2/20, в результате агрессии вооруженных формирований Украины, ранение получила горловчанка 1968 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220604/donbass-1793097726.html
донецкая народная республика
горловка
россия
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Екатерина Зайцева
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в мире, донецкая народная республика, горловка, стирол, россия, украина
11:00 04.06.2022 (обновлено: 11:01 04.06.2022)
 
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Еще одна мирная жительница получила ранение при обстреле Горловки со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько заявил о ранении мирной жительницы при обстреле города со стороны украинских войск.
"По улице Немировича-Данченко, 2/20, в результате агрессии вооруженных формирований Украины, ранение получила горловчанка 1968 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
10:40Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за два часа обстреляли четыре населенных пункта ДНР
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСтиролРоссияУкраина
 
 
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