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Мирный житель получил ранение при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 04.06.2022
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Мирный житель получил ранение при обстреле Петровского района Донецка
Мирный житель получил ранение при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 04.06.2022
Мирный житель получил ранение при обстреле Петровского района Донецка
Мужчина 1960 года рождения ранен при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T10:17
2022-06-04T10:51
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Мужчина 1960 года рождения ранен при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица – мужчины 1960 г.р. в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Петровского района г. Донецка по адресу: ул. Углегорская, 19/ 2", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Ранее в представительстве сообщили, что украинские войска в 9.20 выпустили по Петровскому району Донецка четыре ракеты из БМ-27 "Ураган", а также 11 снарядов калибром 122 мм. Кроме того, в результате обстрела украинскими войсками Петровского района погибла женщина 78 лет.
https://ria.ru/20220604/obstrel-1793093432.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, сцкк
10:17 04.06.2022 (обновлено: 10:51 04.06.2022)
 
Мирный житель получил ранение при обстреле Петровского района Донецка

Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Мужчина 1960 года рождения ранен при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица – мужчины 1960 г.р. в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Петровского района г. Донецка по адресу: ул. Углегорская, 19/ 2", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Ранее в представительстве сообщили, что украинские войска в 9.20 выпустили по Петровскому району Донецка четыре ракеты из БМ-27 "Ураган", а также 11 снарядов калибром 122 мм. Кроме того, в результате обстрела украинскими войсками Петровского района погибла женщина 78 лет.
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
10:08Специальная военная операция на Украине
Поселок шахты имени Челюскинцев в ДНР остался без света из-за обстрелов
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Петровский районСЦКК
 
 
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