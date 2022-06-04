https://ria.ru/20220604/obstrel-1793094509.html
Мирный житель получил ранение при обстреле Петровского района Донецка
Мирный житель получил ранение при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 04.06.2022
Мирный житель получил ранение при обстреле Петровского района Донецка
Мужчина 1960 года рождения ранен при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T10:17
2022-06-04T10:17
2022-06-04T10:51
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Мужчина 1960 года рождения ранен при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица – мужчины 1960 г.р. в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Петровского района г. Донецка по адресу: ул. Углегорская, 19/ 2", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Ранее в представительстве сообщили, что украинские войска в 9.20 выпустили по Петровскому району Донецка четыре ракеты из БМ-27 "Ураган", а также 11 снарядов калибром 122 мм. Кроме того, в результате обстрела украинскими войсками Петровского района погибла женщина 78 лет.
https://ria.ru/20220604/obstrel-1793093432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, сцкк
10:17 04.06.2022 (обновлено: 10:51 04.06.2022)
Мирный житель получил ранение при обстреле Петровского района Донецка
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Петровского района Донецка