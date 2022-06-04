https://ria.ru/20220604/obstrel-1793093432.html

Поселок шахты имени Челюскинцев в ДНР остался без света из-за обстрелов

Поселок шахты имени Челюскинцев в ДНР остался без света из-за обстрелов - РИА Новости, 04.06.2022

Поселок шахты имени Челюскинцев в ДНР остался без света из-за обстрелов

По меньшей мере 20 тысяч абонентов поселка Шахты им. Челюскинцев в Донецке остались без энергоснабжения из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T10:08

2022-06-04T10:08

2022-06-04T10:25

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

россия

сцкк

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. По меньшей мере 20 тысяч абонентов поселка Шахты им. Челюскинцев в Донецке остались без энергоснабжения из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация, что в результате обстрела ВФУ Петровского района г. Донецка обесточено 20 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения 20 тысяч абонентов поселка Шахты им. Челюскинцев", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/obstrel-1793094509.html

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донецк (днр)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), россия, сцкк