10:08 04.06.2022 (обновлено: 10:25 04.06.2022)
Поселок шахты имени Челюскинцев в ДНР остался без света из-за обстрелов
Поселок шахты имени Челюскинцев в ДНР остался без света из-за обстрелов со стороны ВСУ
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. По меньшей мере 20 тысяч абонентов поселка Шахты им. Челюскинцев в Донецке остались без энергоснабжения из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация, что в результате обстрела ВФУ Петровского района г. Донецка обесточено 20 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения 20 тысяч абонентов поселка Шахты им. Челюскинцев", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.