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Поселок шахты имени Челюскинцев в ДНР остался без света из-за обстрелов - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/obstrel-1793093432.html
Поселок шахты имени Челюскинцев в ДНР остался без света из-за обстрелов
Поселок шахты имени Челюскинцев в ДНР остался без света из-за обстрелов - РИА Новости, 04.06.2022
Поселок шахты имени Челюскинцев в ДНР остался без света из-за обстрелов
По меньшей мере 20 тысяч абонентов поселка Шахты им. Челюскинцев в Донецке остались без энергоснабжения из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T10:08
2022-06-04T10:25
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
россия
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. По меньшей мере 20 тысяч абонентов поселка Шахты им. Челюскинцев в Донецке остались без энергоснабжения из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация, что в результате обстрела ВФУ Петровского района г. Донецка обесточено 20 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения 20 тысяч абонентов поселка Шахты им. Челюскинцев", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/obstrel-1793094509.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
россия
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), россия, сцкк
10:08 04.06.2022 (обновлено: 10:25 04.06.2022)
 
Поселок шахты имени Челюскинцев в ДНР остался без света из-за обстрелов

Поселок шахты имени Челюскинцев в ДНР остался без света из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. По меньшей мере 20 тысяч абонентов поселка Шахты им. Челюскинцев в Донецке остались без энергоснабжения из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация, что в результате обстрела ВФУ Петровского района г. Донецка обесточено 20 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения 20 тысяч абонентов поселка Шахты им. Челюскинцев", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
10:17
Мирный житель получил ранение при обстреле Петровского района Донецка
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)РоссияСЦКК
 
 
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