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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 04.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/obstrel-1793082139.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 10 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T08:39
2022-06-04T08:55
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
специальная военная операция на украине
петровский район
россия
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 10 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.20.Позднее, в 8.28, был зафиксирован еще один обстрел. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибром 122 мм. В 8.40 было выпущено еще пять снарядов калибром 122 мм.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/donbass-1793082423.html
https://ria.ru/20220603/yasinovataya-1792905115.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
россия
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, россия
08:39 04.06.2022 (обновлено: 08:55 04.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина возле своего дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка
Мужчина возле своего дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина возле своего дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 10 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
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08:45Специальная военная операция на Украине
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Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.20.
Позднее, в 8.28, был зафиксирован еще один обстрел. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибром 122 мм. В 8.40 было выпущено еще пять снарядов калибром 122 мм.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Петровский районРоссия
 
 
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