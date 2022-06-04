https://ria.ru/20220604/obstrel-1793082139.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 04.06.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 10 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T08:39

2022-06-04T08:39

2022-06-04T08:55

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

специальная военная операция на украине

петровский район

россия

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 10 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.20.Позднее, в 8.28, был зафиксирован еще один обстрел. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибром 122 мм. В 8.40 было выпущено еще пять снарядов калибром 122 мм.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/donbass-1793082423.html

https://ria.ru/20220603/yasinovataya-1792905115.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

петровский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, россия