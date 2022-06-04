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В США неизвестный напал с ножом на людей в больнице

В США неизвестный напал с ножом на людей в больнице - РИА Новости, 04.06.2022

В США неизвестный напал с ножом на людей в больнице

Три человека получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного в больнице в Лос-Анджелесе, подозреваемый забаррикадировался в одной из палат,... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T04:49

2022-06-04T04:49

2022-06-04T04:49

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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Три человека получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного в больнице в Лос-Анджелесе, подозреваемый забаррикадировался в одной из палат, сообщила полиция города."В результате инцидента пострадали две медсестры и врач, в настоящее время им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении полиции в Twitter.Согласно сообщению, нападавший забаррикадировался в одной из палат больницы.

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в мире, сша, вашингтон, лос-анджелес