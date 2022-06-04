https://ria.ru/20220604/nablyudenie-1793167555.html

Китайское судно могло запустить наблюдение в японской ИЭЗ, сообщили СМИ

Китайское судно могло запустить наблюдение в японской ИЭЗ, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.06.2022

Китайское судно могло запустить наблюдение в японской ИЭЗ, сообщили СМИ

Китайское исследовательское судно, которое зашло в субботу в исключительную экономическую зону Японии в районе островов Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао), РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T17:27

2022-06-04T17:27

2022-06-04T17:27

в мире

япония

сенкаку

китай

мид японии‎

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/81/1552168106_0:4:3628:2045_1920x0_80_0_0_c0836d04895a56d59da29a8cdfd5ed56.jpg

ТОКИО, 4 июн – РИА Новости. Китайское исследовательское судно, которое зашло в субботу в исключительную экономическую зону Японии в районе островов Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао), вело там исследования без разрешения японской стороны, и велика вероятность того, что с него было запущено в море оборудование для наблюдений, сообщил телеканал NHK.МИД Японии заявил протест. Японская служба безопасности на море требует выхода судна за пределы исключительной экономической зоны.Острова Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.

https://ria.ru/20220603/ekonomika-1792784455.html

япония

сенкаку

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, сенкаку, китай, мид японии‎