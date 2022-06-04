Китайское судно могло запустить наблюдение в японской ИЭЗ, сообщили СМИ
Телеканал NHK: китайское научное судно могло запустить наблюдение в японской ИЭЗ
© AP Photo / Xinhua, FilОстрова Сенкаку
© AP Photo / Xinhua, Fil
Острова Сенкаку . Архивное фото
ТОКИО, 4 июн – РИА Новости. Китайское исследовательское судно, которое зашло в субботу в исключительную экономическую зону Японии в районе островов Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао), вело там исследования без разрешения японской стороны, и велика вероятность того, что с него было запущено в море оборудование для наблюдений, сообщил телеканал NHK.
МИД Японии заявил протест. Японская служба безопасности на море требует выхода судна за пределы исключительной экономической зоны.
Острова Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.