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Китайское судно могло запустить наблюдение в японской ИЭЗ, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.06.2022
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Китайское судно могло запустить наблюдение в японской ИЭЗ, сообщили СМИ
Китайское судно могло запустить наблюдение в японской ИЭЗ, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.06.2022
Китайское судно могло запустить наблюдение в японской ИЭЗ, сообщили СМИ
Китайское исследовательское судно, которое зашло в субботу в исключительную экономическую зону Японии в районе островов Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао), РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:27
2022-06-04T17:27
в мире
япония
сенкаку
китай
мид японии‎
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ТОКИО, 4 июн – РИА Новости. Китайское исследовательское судно, которое зашло в субботу в исключительную экономическую зону Японии в районе островов Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао), вело там исследования без разрешения японской стороны, и велика вероятность того, что с него было запущено в море оборудование для наблюдений, сообщил телеканал NHK.МИД Японии заявил протест. Японская служба безопасности на море требует выхода судна за пределы исключительной экономической зоны.Острова Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао&nbsp; (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.
https://ria.ru/20220603/ekonomika-1792784455.html
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сенкаку
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в мире, япония, сенкаку, китай, мид японии‎
17:27 04.06.2022
 
Китайское судно могло запустить наблюдение в японской ИЭЗ, сообщили СМИ

Телеканал NHK: китайское научное судно могло запустить наблюдение в японской ИЭЗ

© AP Photo / Xinhua, FilОстрова Сенкаку
Острова Сенкаку - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Xinhua, Fil
Острова Сенкаку . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 июн – РИА Новости. Китайское исследовательское судно, которое зашло в субботу в исключительную экономическую зону Японии в районе островов Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао), вело там исследования без разрешения японской стороны, и велика вероятность того, что с него было запущено в море оборудование для наблюдений, сообщил телеканал NHK.
МИД Японии заявил протест. Японская служба безопасности на море требует выхода судна за пределы исключительной экономической зоны.
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Острова Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао  (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.
 
В миреЯпонияСенкакуКитайМИД Японии‎
 
 
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