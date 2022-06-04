https://ria.ru/20220604/moskva-1793149663.html
"Летняя утиная перепись" стартовала на природных территориях Москвы
"Летняя утиная перепись" стартовала на природных территориях Москвы - РИА Новости, 04.06.2022
"Летняя утиная перепись" стартовала на природных территориях Москвы
"Летняя утиная перепись" стартовала на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T16:02
2022-06-04T16:02
2022-06-04T16:02
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Летняя утиная перепись" стартовала на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."На природных территориях стартовала "Летняя утиная перепись". Считать водоплавающих птиц будем до 31 июля. Специалистам помогают общественные организации, волонтеры и школьники. На маршрутах вдоль водоемов считают и записывают виды водоплавающих, их пол, количество птенцов и возраст – его нетрудно определить по внешнему виду. Учитывают и взрослых уток, и утят. После орнитологи обобщат данные и сделают выводы, как за сезон изменился состав водоплавающих", - говорится в сообщении.Отмечается, что на природных территориях столицы встречается кряква – одна из самых крупных уток, живет практически на всех природных территориях, где есть водоемы, а также огарь – красная утка. Кроме того, можно встретить семейства краснокнижников – камышниц, чомг, лысух, хохлатую чернеть, гоголей. В 2021 году на природных территориях появилось почти 1,2 тысячи птенцов.
https://ria.ru/20220523/moskva-1790224991.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, животные, общество
"Летняя утиная перепись" стартовала на природных территориях Москвы
На природных территориях Москвы будут считать водоплавающих птиц до 31 июля
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Летняя утиная перепись" стартовала на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"На природных территориях стартовала "Летняя утиная перепись". Считать водоплавающих птиц будем до 31 июля. Специалистам помогают общественные организации, волонтеры и школьники. На маршрутах вдоль водоемов считают и записывают виды водоплавающих, их пол, количество птенцов и возраст – его нетрудно определить по внешнему виду. Учитывают и взрослых уток, и утят. После орнитологи обобщат данные и сделают выводы, как за сезон изменился состав водоплавающих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на природных территориях столицы встречается кряква – одна из самых крупных уток, живет практически на всех природных территориях, где есть водоемы, а также огарь – красная утка. Кроме того, можно встретить семейства краснокнижников – камышниц, чомг, лысух, хохлатую чернеть, гоголей. В 2021 году на природных территориях появилось почти 1,2 тысячи птенцов.