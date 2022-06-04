https://ria.ru/20220604/moskva-1793149663.html

"Летняя утиная перепись" стартовала на природных территориях Москвы

"Летняя утиная перепись" стартовала на природных территориях Москвы - РИА Новости, 04.06.2022

"Летняя утиная перепись" стартовала на природных территориях Москвы

"Летняя утиная перепись" стартовала на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T16:02

2022-06-04T16:02

2022-06-04T16:02

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

животные

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603356023_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_fa10cb1d860bcab8460eefca2766dd1b.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Летняя утиная перепись" стартовала на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."На природных территориях стартовала "Летняя утиная перепись". Считать водоплавающих птиц будем до 31 июля. Специалистам помогают общественные организации, волонтеры и школьники. На маршрутах вдоль водоемов считают и записывают виды водоплавающих, их пол, количество птенцов и возраст – его нетрудно определить по внешнему виду. Учитывают и взрослых уток, и утят. После орнитологи обобщат данные и сделают выводы, как за сезон изменился состав водоплавающих", - говорится в сообщении.Отмечается, что на природных территориях столицы встречается кряква – одна из самых крупных уток, живет практически на всех природных территориях, где есть водоемы, а также огарь – красная утка. Кроме того, можно встретить семейства краснокнижников – камышниц, чомг, лысух, хохлатую чернеть, гоголей. В 2021 году на природных территориях появилось почти 1,2 тысячи птенцов.

https://ria.ru/20220523/moskva-1790224991.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва, животные, общество