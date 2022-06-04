Рейтинг@Mail.ru
Украинские националисты разместили РСЗО среди жилых домов Харькова - РИА Новости, 04.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/minoborony-1793163114.html
Украинские националисты разместили РСЗО среди жилых домов Харькова
Украинские националисты разместили РСЗО среди жилых домов Харькова - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские националисты разместили РСЗО среди жилых домов Харькова
Украинские националисты оборудовали артиллерийские позиции во дворах жилых домов на улице Астрономической в Харькове, сообщил в субботу руководитель... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:08
2022-06-04T17:09
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792273993_0:137:3065:1861_1920x0_80_0_0_db6dcf0343f067d6d826bd457412b4fe.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали артиллерийские позиции во дворах жилых домов на улице Астрономической в Харькове, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове во дворах многоквартирных домов по улице Астрономической националистами оборудованы огневые позиции и размещены артиллерийские орудия. При этом, жителям под предлогом обеспечения безопасности запрещено покидать свои квартиры", - сообщил Мизинцев.
https://ria.ru/20220604/minoborony-1793145143.html
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792273993_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_681ecbdcf2587b4ae51326c359387fd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков
17:08 04.06.2022 (обновлено: 17:09 04.06.2022)
 
Украинские националисты разместили РСЗО среди жилых домов Харькова

Минобороны: украинские националисты разместили артиллерию во дворах жилых домов Харькова

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие возле Харькова
Украинские военнослужащие возле Харькова - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие возле Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали артиллерийские позиции во дворах жилых домов на улице Астрономической в Харькове, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Харькове во дворах многоквартирных домов по улице Астрономической националистами оборудованы огневые позиции и размещены артиллерийские орудия. При этом, жителям под предлогом обеспечения безопасности запрещено покидать свои квартиры", - сообщил Мизинцев.
Пожар во Всехсвятском ските Святогорской лавры - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
15:29Специальная военная операция на Украине
Украинские боевики подожгли деревянный скит Святогорской лавры
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала