https://ria.ru/20220604/minoborony-1793163114.html

Украинские националисты разместили РСЗО среди жилых домов Харькова

Украинские националисты разместили РСЗО среди жилых домов Харькова - РИА Новости, 04.06.2022

Украинские националисты разместили РСЗО среди жилых домов Харькова

Украинские националисты оборудовали артиллерийские позиции во дворах жилых домов на улице Астрономической в Харькове, сообщил в субботу руководитель... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T17:08

2022-06-04T17:08

2022-06-04T17:09

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали артиллерийские позиции во дворах жилых домов на улице Астрономической в Харькове, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове во дворах многоквартирных домов по улице Астрономической националистами оборудованы огневые позиции и размещены артиллерийские орудия. При этом, жителям под предлогом обеспечения безопасности запрещено покидать свои квартиры", - сообщил Мизинцев.

https://ria.ru/20220604/minoborony-1793145143.html

харьков

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в мире, харьков