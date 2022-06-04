https://ria.ru/20220604/minoborony-1793163114.html
Украинские националисты разместили РСЗО среди жилых домов Харькова
Украинские националисты разместили РСЗО среди жилых домов Харькова - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские националисты разместили РСЗО среди жилых домов Харькова
Украинские националисты оборудовали артиллерийские позиции во дворах жилых домов на улице Астрономической в Харькове, сообщил в субботу руководитель... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:08
2022-06-04T17:08
2022-06-04T17:09
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792273993_0:137:3065:1861_1920x0_80_0_0_db6dcf0343f067d6d826bd457412b4fe.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали артиллерийские позиции во дворах жилых домов на улице Астрономической в Харькове, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове во дворах многоквартирных домов по улице Астрономической националистами оборудованы огневые позиции и размещены артиллерийские орудия. При этом, жителям под предлогом обеспечения безопасности запрещено покидать свои квартиры", - сообщил Мизинцев.
https://ria.ru/20220604/minoborony-1793145143.html
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792273993_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_681ecbdcf2587b4ae51326c359387fd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков
17:08 04.06.2022 (обновлено: 17:09 04.06.2022)
Украинские националисты разместили РСЗО среди жилых домов Харькова
Минобороны: украинские националисты разместили артиллерию во дворах жилых домов Харькова