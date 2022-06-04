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ВС России уничтожили свыше трех тысяч единиц украинской военной техники - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/minoborony-1793106319.html
ВС России уничтожили свыше трех тысяч единиц украинской военной техники
ВС России уничтожили свыше трех тысяч единиц украинской военной техники - РИА Новости, 04.06.2022
ВС России уничтожили свыше трех тысяч единиц украинской военной техники
Свыше 3,4 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники уже уничтожены за время российской спецоперации, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T12:01
2022-06-04T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Свыше 3,4 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники уже уничтожены за время российской спецоперации, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотных летательных аппаратов, 328 зенитных ракетных комплексов, 3406 танков и других боевых бронированных машин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1769 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3405 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в субботу.
https://ria.ru/20220604/aviatsiya-1793105304.html
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков
12:01 04.06.2022 (обновлено: 12:02 04.06.2022)
 
ВС России уничтожили свыше трех тысяч единиц украинской военной техники

Минобороны: за время спецоперации уничтожены свыше трех тысяч единиц военной техники ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Свыше 3,4 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники уже уничтожены за время российской спецоперации, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотных летательных аппаратов, 328 зенитных ракетных комплексов, 3406 танков и других боевых бронированных машин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1769 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3405 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в субботу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныИгорь Конашенков
 
 
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