https://ria.ru/20220604/minoborony-1793106319.html

ВС России уничтожили свыше трех тысяч единиц украинской военной техники

ВС России уничтожили свыше трех тысяч единиц украинской военной техники - РИА Новости, 04.06.2022

ВС России уничтожили свыше трех тысяч единиц украинской военной техники

Свыше 3,4 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники уже уничтожены за время российской спецоперации, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T12:01

2022-06-04T12:01

2022-06-04T12:02

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

игорь конашенков

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Свыше 3,4 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники уже уничтожены за время российской спецоперации, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотных летательных аппаратов, 328 зенитных ракетных комплексов, 3406 танков и других боевых бронированных машин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1769 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3405 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в субботу.

https://ria.ru/20220604/aviatsiya-1793105304.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков