https://ria.ru/20220604/minoborony-1793104924.html
Российская артиллерия за сутки поразила 131 огневую позицию ВСУ
Российская артиллерия за сутки поразила 131 огневую позицию ВСУ - РИА Новости, 04.06.2022
Российская артиллерия за сутки поразила 131 огневую позицию ВСУ
Российские ракетные войска и артиллерия поразили за сутки 33 пункта управления и 131 огневую позицию украинских военных, заявил в субботу официальный... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T11:53
2022-06-04T11:53
2022-06-04T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
игорь конашенков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили за сутки 33 пункта управления и 131 огневую позицию украинских военных, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 33 пункта управления, 131 огневая позиция артиллерийских подразделений ВСУ, а также 542 района сосредоточения живой силы и военной техники", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793104367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, игорь конашенков, вооруженные силы украины
Российская артиллерия за сутки поразила 131 огневую позицию ВСУ
Российские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 33 пункта управления ВСУ