https://ria.ru/20220604/minoborony-1793104924.html

Российская артиллерия за сутки поразила 131 огневую позицию ВСУ

Российская артиллерия за сутки поразила 131 огневую позицию ВСУ - РИА Новости, 04.06.2022

Российская артиллерия за сутки поразила 131 огневую позицию ВСУ

Российские ракетные войска и артиллерия поразили за сутки 33 пункта управления и 131 огневую позицию украинских военных, заявил в субботу официальный... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T11:53

2022-06-04T11:53

2022-06-04T11:53

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

игорь конашенков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили за сутки 33 пункта управления и 131 огневую позицию украинских военных, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 33 пункта управления, 131 огневая позиция артиллерийских подразделений ВСУ, а также 542 района сосредоточения живой силы и военной техники", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793104367.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, игорь конашенков, вооруженные силы украины