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Российская артиллерия за сутки поразила 131 огневую позицию ВСУ - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/minoborony-1793104924.html
Российская артиллерия за сутки поразила 131 огневую позицию ВСУ
Российская артиллерия за сутки поразила 131 огневую позицию ВСУ - РИА Новости, 04.06.2022
Российская артиллерия за сутки поразила 131 огневую позицию ВСУ
Российские ракетные войска и артиллерия поразили за сутки 33 пункта управления и 131 огневую позицию украинских военных, заявил в субботу официальный... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T11:53
2022-06-04T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
игорь конашенков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили за сутки 33 пункта управления и 131 огневую позицию украинских военных, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 33 пункта управления, 131 огневая позиция артиллерийских подразделений ВСУ, а также 542 района сосредоточения живой силы и военной техники", - сказал Конашенков.
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, игорь конашенков, вооруженные силы украины
11:53 04.06.2022
 
Российская артиллерия за сутки поразила 131 огневую позицию ВСУ

Российские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 33 пункта управления ВСУ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении
Зенитный ракетный комплекс Бук-МЗ Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили за сутки 33 пункта управления и 131 огневую позицию украинских военных, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 33 пункта управления, 131 огневая позиция артиллерийских подразделений ВСУ, а также 542 района сосредоточения живой силы и военной техники", - сказал Конашенков.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
11:47Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили центр артподготовки ВСУ в Сумской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФИгорь КонашенковВооруженные силы Украины
 
 
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