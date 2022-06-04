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Сообщение о "минировании" ТЦ в Бухаресте оказалось ложным - РИА Новости, 04.06.2022
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Сообщение о "минировании" ТЦ в Бухаресте оказалось ложным
Сообщение о "минировании" ТЦ в Бухаресте оказалось ложным - РИА Новости, 04.06.2022
Сообщение о "минировании" ТЦ в Бухаресте оказалось ложным
Информация о минировании одного из торговых центров Бухареста оказалась ложной, сообщила в среду пресс-служба коммерческого учреждения. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T16:27
2022-06-04T16:27
в мире
коммерческая недвижимость
россия
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КИШИНЕВ, 4 июн – РИА Новости. Информация о минировании одного из торговых центров Бухареста оказалась ложной, сообщила в среду пресс-служба коммерческого учреждения.Ранее пресс-служба полиции сообщила, что получила сообщение о "минировании" одного из торговых центров столицы. Персонал и посетители были эвакуированы."После получения сообщения о бомбе торговый центр Bаneasa Shopping City немедленно эвакуировал людей для обеспечения безопасности своих сотрудников, арендаторов и посетителей. Уточняем, что никаких инцидентов не произошло, ситуация находится под контролем, деятельность торгового центра уже возобновлена", - говорится в заявлении руководства торгового центра, опубликованном в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).Наказанием за ложное сообщение о "минировании" может стать лишение свободы вплоть до 10 лет. Кроме того, полиция может обязать нарушителя компенсировать затраты на проведение спецоперации по поиску взрывного устройства.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, коммерческая недвижимость, россия
16:27 04.06.2022
 
Сообщение о "минировании" ТЦ в Бухаресте оказалось ложным

Сообщение о "минировании" ТЦ Bаneasa Shopping City в столице Румынии оказалось ложным

© Depositphotos / kanumanБухарест
Бухарест - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Depositphotos / kanuman
Бухарест. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 июн – РИА Новости. Информация о минировании одного из торговых центров Бухареста оказалась ложной, сообщила в среду пресс-служба коммерческого учреждения.
Ранее пресс-служба полиции сообщила, что получила сообщение о "минировании" одного из торговых центров столицы. Персонал и посетители были эвакуированы.
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"После получения сообщения о бомбе торговый центр Bаneasa Shopping City немедленно эвакуировал людей для обеспечения безопасности своих сотрудников, арендаторов и посетителей. Уточняем, что никаких инцидентов не произошло, ситуация находится под контролем, деятельность торгового центра уже возобновлена", - говорится в заявлении руководства торгового центра, опубликованном в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
Наказанием за ложное сообщение о "минировании" может стать лишение свободы вплоть до 10 лет. Кроме того, полиция может обязать нарушителя компенсировать затраты на проведение спецоперации по поиску взрывного устройства.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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