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В Мариуполе украинские боевики повредили памятник Герою Советского Союза - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/mariupol-1793145595.html
В Мариуполе украинские боевики повредили памятник Герою Советского Союза
В Мариуполе украинские боевики повредили памятник Герою Советского Союза - РИА Новости, 04.06.2022
В Мариуполе украинские боевики повредили памятник Герою Советского Союза
Украинские боевики повредили в Мариуполе памятник Герою Советского Союза контр-адмиралу Николаю Лунину, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T15:30
2022-06-04T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
россия
украина
донбасс
владимир путин
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МАРИУПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Украинские боевики повредили в Мариуполе памятник Герою Советского Союза контр-адмиралу Николаю Лунину, передает корреспондент РИА Новости.Бюст установлен на одной из главных улиц Мариуполя в районе порта на улице имени Нахимова. Во время контроля этой это части города украинскими боевиками памятник был обстрелян, два входных отверстия расположены на груди возле орденов. Как сообщает корреспондент РИА Новости, отсутствие других повреждений может говорить о том, что это не случайные попадания осколков, а прицельные выстрелы: националисты пытались попасть в звезду Героя Советского Союза.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/dnr-1793142671.html
донецкая народная республика
мариуполь
россия
украина
донбасс
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, россия, украина, донбасс, владимир путин, ситуация в днр и лнр
15:30 04.06.2022 (обновлено: 15:40 04.06.2022)
 
В Мариуполе украинские боевики повредили памятник Герою Советского Союза

Украинские боевики повредили в Мариуполе памятник Герою Советского Союза Николаю Лунину

CC BY-SA 3.0 / Alf600 / Памятник Николаю Лунину в МариуполеПамятник Николаю Лунину в Мариуполе
Памятник Николаю Лунину в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Alf600 / Памятник Николаю Лунину в Мариуполе
Памятник Николаю Лунину в Мариуполе
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Украинские боевики повредили в Мариуполе памятник Герою Советского Союза контр-адмиралу Николаю Лунину, передает корреспондент РИА Новости.
Бюст установлен на одной из главных улиц Мариуполя в районе порта на улице имени Нахимова. Во время контроля этой это части города украинскими боевиками памятник был обстрелян, два входных отверстия расположены на груди возле орденов. Как сообщает корреспондент РИА Новости, отсутствие других повреждений может говорить о том, что это не случайные попадания осколков, а прицельные выстрелы: националисты пытались попасть в звезду Героя Советского Союза.
Местная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМариупольРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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