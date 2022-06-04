15:30 04.06.2022 (обновлено: 15:40 04.06.2022)
В Мариуполе украинские боевики повредили памятник Герою Советского Союза
Украинские боевики повредили в Мариуполе памятник Герою Советского Союза Николаю Лунину
Памятник Николаю Лунину в Мариуполе
МАРИУПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Украинские боевики повредили в Мариуполе памятник Герою Советского Союза контр-адмиралу Николаю Лунину, передает корреспондент РИА Новости.
Бюст установлен на одной из главных улиц Мариуполя в районе порта на улице имени Нахимова. Во время контроля этой это части города украинскими боевиками памятник был обстрелян, два входных отверстия расположены на груди возле орденов. Как сообщает корреспондент РИА Новости, отсутствие других повреждений может говорить о том, что это не случайные попадания осколков, а прицельные выстрелы: националисты пытались попасть в звезду Героя Советского Союза.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.