https://ria.ru/20220604/mariupol-1792716803.html

"Cущий ад": с чем столкнулись самые беззащитные жители Мариуполя

"Cущий ад": с чем столкнулись самые беззащитные жители Мариуполя - РИА Новости, 04.06.2022

"Cущий ад": с чем столкнулись самые беззащитные жители Мариуполя

Сотни покалеченных домашних животных остаются на улицах Мариуполя. Многие не отходят от завалов, где погребены хозяева. Истощенных кошек и собак пристраивают... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T08:00

2022-06-04T08:00

2022-06-04T08:10

общество

животные

лнр

днр

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мариуполь

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благотворительность

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Мария Марикян. Сотни покалеченных домашних животных остаются на улицах Мариуполя. Многие не отходят от завалов, где погребены хозяева. Истощенных кошек и собак пристраивают волонтеры. О помощи питомцам в сложных условиях — в материале РИА Новости."Приемная" во двореС самого утра у обрушившегося дома в Нарвском переулке Мариуполя — длинная очередь. Люди несут питомцев на осмотр. Раньше Роман Литвинов принимал пациентов через дорогу, теперь от рабочего места ничего не осталось. Что из препаратов уцелело — тем и лечит. "Приемную" оборудовал во дворе: поставил стол, натянул тент."Мама парализована, поэтому всегда был рядом, никуда не уезжал, — рассказывает он. — В подвалах не прятался. Помощь требовалась наверху — во время боев тушили дома, доставали тех, кто под завалами".У большинства кошек и собак — истощение, осколочные раны. На всех не хватает антибиотиков, лекарств для ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. Время от времени волонтеры привозят препараты. Но этого недостаточно.Ольга некогда была постоянной клиенткой ветеринара. Лечила пса с раковой опухолью. На днях его усыпили — из-за стресса болезнь обострилась. "Сначала мы потеряли дом, затем собаку, — еле сдерживая слезы, говорит она. — Потом мою 81-летнюю маму, которая пережила самый ад. А когда стихло, слегла".Теперь вместе с Романом расчищает завалы, восстанавливает крыши и окна. Готовят на костре — электричество подвели только к уцелевшим домам."Очень много мусора, коммунальщики не справляются. Уже кишат крысы — переносчики болезней, — указывает ветеринар. — Это опасно для домашних животных. К слову, в нашем районе они не голодают. Прибились к людям".Роман помогает бесплатно. Горожане хоть как-то, но стараются отблагодарить. "Даже газовый баллон однажды принесли, — вспоминает врач. — И еще бензин, как раз для генератора. Стараюсь распределять энергию равномерно. Нужно, чтобы холодильник работал бесперебойно, ведь там хранится ценная вакцина — от бешенства".Эвакуация под огнемМариупольцы покидали город в спешке. Брошенными животными занимались волонтеры. Екатерина Миланова вместе с Анной Масленниковой с марта вывезли больше 140 кошек и собак. Оглохших, слепых, с открытыми ранами. Берут столько, сколько поместится в автомобиль."В основном вывозим кошек. С собаками сложнее. Много крупных, не все контактные, не знаешь, как себя поведут, — рассказывает Екатерина. — Одна хаски, к примеру, сама запрыгнула в машину. По пути подобрали на брошенном блокпосту шестерых щенков".Те, кто эвакуировался, разыскивают своих питомцев. Поэтому активисты еще выезжают по адресам. Однажды приехали к женщине за двумя котами — их попросили забрать родственники. Но дом, где она жила, обвалился."Был еще такой случай: с нами связались владельцы одного из частных домов, сказали, что у них остались две овчарки, за которыми вызвался присмотреть сосед. Приезжаем, а рядом с домом — две могилы. В одной тот самый парень, в другой — пес. Второго приютили люди с участка напротив", — говорит Масленникова.В разгар боев волонтеров сопровождал военный — супруг Екатерины. В 2014-м записался добровольцем."По некоторым адресам еще месяц назад мы не могли проехать из-за обстрелов, — объясняет активистка. — Как-то нас пропустили через блокпост к домам у "Азовстали". Мы свободно ходили по территории, все спокойно. Но на следующий день снова открыли огонь"."Спасательная операция"Там, где совсем немноголюдно, с животными ведут себя аккуратно. Все потому, что оголодавшие собаки стали поедать трупы."Если пес попробовал человеческое мясо, то на людей будет реагировать агрессивно. Находиться рядом опасно. В идеале, конечно, нужно долго работать с кинологом. Или хотя бы надеть дрессировочный ошейник", — говорит Анна.Горожане селят у себя животных, чтобы те не бродили по улицам. Волонтеры нашли два таких приюта. Привозят туда корм, а больных зверей доставляют в Донецк к ветеринарам."Тех, кого временно забираю к себе (а у меня почти 40 кошек и котов), осматривает специалист. Как только вылечим, ищем хозяев, что очень непросто", — объясняет Екатерина. Многие боятся новой масштабной эвакуации и не готовы принимать животных.Поэтому волонтеры отправляют их в Россию. Для этого нужны прививки и паспорт. На границе питомцев передают местным зоозащитникам."Сложность в том, что один человек может пронести через КПП не больше двух животных. На днях восемь кошек вывозили в Ростов-на-Дону. Пришлось ехать вчетвером", — рассказывает Екатерина. Отправляют также в Таганрог, Москву, Санкт-Петербург. Рук не хватает катастрофически."А вам не страшно?"Новых постояльцев принимает в том числе приют "Муркоша". Всего у них восемь кошек, вывезенных из-под обстрелов. Скоро в Москву приедут еще четыре. Больше взять пока нет возможности — и так шестьсот с лишним питомцев."Наши ветеринары берут анализы, где-то месяц пристально наблюдаем. Как только состояние стабилизируется, передаем животное новому хозяину", — говорит руководитель PR-отдела приюта Янна Серкова.Тех, кто хочет приютить кошку, собеседуют. "Мы хотим удостовериться, что человек ответственно подошел к выбору, — подчеркивает Серкова. — Важно понимать, зачем нужны сетки на окнах и чем опасен самовыгул. А также знать симптомы распространенных болезней, чтобы своевременно оказать помощь". Записаться можно на сайте или через кол-центр.Пока волонтеры перевозят животных на свои деньги. Одна "спасательная операция" обходится примерно в пять тысяч рублей. Сборы Екатерина еще не открыла, потому что жители Донецка связываются напрямую.Несмотря на самоотверженную работу, порой слышат упреки — "животные как-нибудь сами справятся, зачем их спасать?" "Обычно те, кто так говорит, сами палец о палец не ударили", — замечает Масленникова.Волонтеры всегда приезжали не с пустыми руками — раздавали воду, продукты, лекарства. Те, кто пережидал бои в подвалах, смотрели с недоумением. Самый частый вопрос — "а вам не страшно?"Город постепенно оживает. Многие мариупольцы по-прежнему нуждаются в элементарном: еде и воде. Но даже в непростых условиях не забывают тех, кого приручили, — и делятся с питомцами последним.

https://ria.ru/20220531/donbass-1791760551.html

донецк (днр)

мариуполь

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, животные, лнр, днр, донецк (днр), мариуполь, волонтеры, благотворительность