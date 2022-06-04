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СМИ: полиция Лондона эвакуировала людей с Трафальгарской площади
СМИ: полиция Лондона эвакуировала людей с Трафальгарской площади - РИА Новости, 04.06.2022
СМИ: полиция Лондона эвакуировала людей с Трафальгарской площади
Полиция эвакуировала людей с Трафальгарской площади в центре Лондона, сообщает издание Daily Mail. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T13:14
2022-06-04T13:14
2022-06-04T13:36
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Полиция эвакуировала людей с Трафальгарской площади в центре Лондона, сообщает издание Daily Mail."Сегодня утром Трафальгарская площадь была эвакуирована, полиция очистила район от людей", - сообщает издание.Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов перекрыли дорогу, пешеходов попросили покинуть район площади, автомобили перенаправили на соседние улицы.Позднее полиция района Вестминстер подтвердила, что ее сотрудники находятся на Трафальгарской площади, инцидент завершен, площадь будет открыта в ближайшее время."Офицеры полиции в настоящее время находятся на Трафальгарской площади, где они эвакуировали (людей – ред.) с места происшествия… Инцидент завершен, и площадь будет открыта в ближайшее время", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
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в мире, великобритания, лондон, коммерческая недвижимость
13:14 04.06.2022 (обновлено: 13:36 04.06.2022)
СМИ: полиция Лондона эвакуировала людей с Трафальгарской площади
Daily Mail: полиция Лондона очистила Трафальгарскую площадь от людей утром
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Полиция эвакуировала людей с Трафальгарской площади в центре Лондона, сообщает издание Daily Mail.
"Сегодня утром Трафальгарская площадь была эвакуирована, полиция очистила район от людей", - сообщает издание.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов перекрыли дорогу, пешеходов попросили покинуть район площади, автомобили перенаправили на соседние улицы.
Позднее полиция района Вестминстер подтвердила, что ее сотрудники находятся на Трафальгарской площади, инцидент завершен, площадь будет открыта в ближайшее время.
"Офицеры полиции в настоящее время находятся на Трафальгарской площади, где они эвакуировали (людей – ред.) с места происшествия… Инцидент завершен, и площадь будет открыта в ближайшее время", - говорится в сообщении полиции в Twitter.