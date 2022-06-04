18:38 04.06.2022 (обновлено: 18:51 04.06.2022)
ВСУ выпустили 30 мин по населенному пункту Кременная в ЛНР
ВСУ выпустили 30 мин по населенному пункту Кременная в ЛНР
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 (совпадает с мск) выпустили 30 мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Кременная в Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.20 с направления н.п. Приволье по н.п. Кременная с применением минометов 120 мм (30 мин)", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
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