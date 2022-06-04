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ВСУ выпустили 30 мин по населенному пункту Кременная в ЛНР - РИА Новости, 04.06.2022
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ВСУ выпустили 30 мин по населенному пункту Кременная в ЛНР
ВСУ выпустили 30 мин по населенному пункту Кременная в ЛНР - РИА Новости, 04.06.2022
ВСУ выпустили 30 мин по населенному пункту Кременная в ЛНР
Украинские войска в 16.20 (совпадает с мск) выпустили 30 мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Кременная в Луганской Народной Республике, заявило... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T18:38
2022-06-04T18:51
в мире
владимир путин
украина
россия
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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 (совпадает с мск) выпустили 30 мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Кременная в Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.20 с направления н.п. Приволье по н.п. Кременная с применением минометов 120 мм (30 мин)", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
18:38 04.06.2022 (обновлено: 18:51 04.06.2022)
 
ВСУ выпустили 30 мин по населенному пункту Кременная в ЛНР

ВСУ выпустили 30 мин по населенному пункту Кременная в ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 (совпадает с мск) выпустили 30 мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Кременная в Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.20 с направления н.п. Приволье по н.п. Кременная с применением минометов 120 мм (30 мин)", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
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