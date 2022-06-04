https://ria.ru/20220604/lavrov-1793204647.html

Запад хочет манипулировать Боснией в своих интересах, заявил Лавров

Запад хочет манипулировать Боснией в своих интересах, заявил Лавров - РИА Новости, 04.06.2022

Запад хочет манипулировать Боснией в своих интересах, заявил Лавров

Запад хочет манипулировать Боснией в своих интересах и делать из нее очередной плацдарм для распространения НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T23:01

2022-06-04T23:01

2022-06-04T23:01

здоровье - общество

босния и герцеговина

россия

республика сербская

нато

оон

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Запад хочет манипулировать Боснией в своих интересах и делать из нее очередной плацдарм для распространения НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Когда истекал срок предыдущего Высокого представителя, мы сказали, что пора переходить к более уважительной политике по отношению к Боснии и Герцеговине. Страна независима уже не один десяток лет, ей по-прежнему управляет какой-то назначенный представитель, который имеет приоритет над всеми государственными органами Боснии и Герцеговины. В ответ на это нам Запад сказал, что нужно обязательно продолжить эту практику. Единственная цель – держать в напряжении всю Боснию и Герцеговину и не отпускать от себя. Заодно непокорных, в лице Республики Сербской, тоже покорять и подчинять вот этому диктату", - сказал министр в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".Лавров напомнил, что на должность Высокого представителя по Боснии и Герцеговине был назначен Кристиан Шмидт из Германии "в грубейшее нарушение процедуры, которая должна была быть применена"."Во-первых, эта процедура предусматривает выдвижение такой кандидатуры с согласия всех членов Руководящего совета, а Россию никто не спросил. Во-вторых, должно было быть согласие всех трёх государствообразующих народов. В-третьих, должно было быть решение Совета Безопасности ООН. От всего этого Запад отказался", - указал глава МИД.Он добавил, что в качестве компромисса РФ и Китай предложили в Совете Безопасности ООН утвердить, как и положено, Высокого представителя, но сроком на один год. В течение этого года подготовить предложения, как передавать полномочия управления своей страной самому боснийскому государству."Запад выступил категорически против, что означает только одно: он по-прежнему хочет манипулировать Боснией в своих интересах и делать из нее очередной плацдарм для распространения НАТО, для экспансии альянса на Балканах", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20220604/lavrov-1793204294.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220604/peregovory-1793203751.html

босния и герцеговина

россия

республика сербская

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, босния и герцеговина, россия, республика сербская, нато, оон