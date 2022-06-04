Запад хочет манипулировать Боснией в своих интересах, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Запад хочет манипулировать Боснией и делать из нее плацдарм для НАТО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Запад хочет манипулировать Боснией в своих интересах и делать из нее очередной плацдарм для распространения НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Когда истекал срок предыдущего Высокого представителя, мы сказали, что пора переходить к более уважительной политике по отношению к Боснии и Герцеговине. Страна независима уже не один десяток лет, ей по-прежнему управляет какой-то назначенный представитель, который имеет приоритет над всеми государственными органами Боснии и Герцеговины. В ответ на это нам Запад сказал, что нужно обязательно продолжить эту практику. Единственная цель – держать в напряжении всю Боснию и Герцеговину и не отпускать от себя. Заодно непокорных, в лице Республики Сербской, тоже покорять и подчинять вот этому диктату", - сказал министр в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".
Лавров напомнил, что на должность Высокого представителя по Боснии и Герцеговине был назначен Кристиан Шмидт из Германии "в грубейшее нарушение процедуры, которая должна была быть применена".
"Во-первых, эта процедура предусматривает выдвижение такой кандидатуры с согласия всех членов Руководящего совета, а Россию никто не спросил. Во-вторых, должно было быть согласие всех трёх государствообразующих народов. В-третьих, должно было быть решение Совета Безопасности ООН. От всего этого Запад отказался", - указал глава МИД.
Он добавил, что в качестве компромисса РФ и Китай предложили в Совете Безопасности ООН утвердить, как и положено, Высокого представителя, но сроком на один год. В течение этого года подготовить предложения, как передавать полномочия управления своей страной самому боснийскому государству.
"Запад выступил категорически против, что означает только одно: он по-прежнему хочет манипулировать Боснией в своих интересах и делать из нее очередной плацдарм для распространения НАТО, для экспансии альянса на Балканах", - заключил Лавров.