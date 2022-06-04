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В Москве за сутки госпитализировали 165 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 04.06.2022
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В Москве за сутки госпитализировали 165 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 165 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 04.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 165 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявлены 272 новых случая COVID, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T12:58
2022-06-04T12:58
распространение коронавируса
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москва
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В Москве за сутки выявлены 272 новых случая COVID, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 272, 165 человек госпитализировано за сутки, выздоровели 314, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 771 824 случая коронавируса, выздоровели 2 580 895 человек, умерли из-за COVID 43 786 человек.
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россия, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
12:58 04.06.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 165 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки выявили 272 новых случая COVID-19, умерли 15 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле больницы в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле больницы в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой медицинской помощи возле больницы в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В Москве за сутки выявлены 272 новых случая COVID, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 272, 165 человек госпитализировано за сутки, выздоровели 314, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 771 824 случая коронавируса, выздоровели 2 580 895 человек, умерли из-за COVID 43 786 человек.
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
12:50Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1493 пациента с COVID-19
 
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