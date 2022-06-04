https://ria.ru/20220604/koronavirus-1793114989.html
В Москве за сутки госпитализировали 165 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 165 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 04.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 165 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявлены 272 новых случая COVID, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T12:58
2022-06-04T12:58
2022-06-04T12:58
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В Москве за сутки выявлены 272 новых случая COVID, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 272, 165 человек госпитализировано за сутки, выздоровели 314, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 771 824 случая коронавируса, выздоровели 2 580 895 человек, умерли из-за COVID 43 786 человек.
https://ria.ru/20220604/koronavirus-1793114003.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
В Москве за сутки госпитализировали 165 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявили 272 новых случая COVID-19, умерли 15 человек