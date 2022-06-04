https://ria.ru/20220604/koronavirus-1793114989.html

В Москве за сутки госпитализировали 165 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 165 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 04.06.2022

В Москве за сутки госпитализировали 165 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки выявлены 272 новых случая COVID, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T12:58

2022-06-04T12:58

2022-06-04T12:58

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В Москве за сутки выявлены 272 новых случая COVID, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 272, 165 человек госпитализировано за сутки, выздоровели 314, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 771 824 случая коронавируса, выздоровели 2 580 895 человек, умерли из-за COVID 43 786 человек.

https://ria.ru/20220604/koronavirus-1793114003.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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