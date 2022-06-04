https://ria.ru/20220604/koronavirus-1793114003.html

В России за сутки госпитализировали 1493 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1493 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 04.06.2022

В России за сутки госпитализировали 1493 пациента с COVID-19

В РФ за сутки госпитализированы 1493 человека с коронавирусом, это на 28,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T12:50

2022-06-04T12:50

2022-06-04T12:51

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общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 1493 человека с коронавирусом, это на 28,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 4 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 493 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 28,7%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 14 регионах, снижение - в 63, ситуация не изменилась в восьми регионах.Более 4 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 82 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выявлен 4 101 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 82 человека", - говорится в сообщении.За сутки в России выздоровели 5132 человека после лечения от COVID-19, это на 1,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 5 132 человека, или на 1,9% меньше в сравнении с 3 июня 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220602/akademiki-1792602806.html

https://ria.ru/20220603/immunitet-1793001118.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии