https://ria.ru/20220604/koronavirus-1793114003.html
В России за сутки госпитализировали 1493 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1493 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 04.06.2022
В России за сутки госпитализировали 1493 пациента с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 1493 человека с коронавирусом, это на 28,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T12:50
2022-06-04T12:50
2022-06-04T12:51
распространение коронавируса
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общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 1493 человека с коронавирусом, это на 28,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 4 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 493 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 28,7%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 14 регионах, снижение - в 63, ситуация не изменилась в восьми регионах.Более 4 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 82 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выявлен 4 101 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 82 человека", - говорится в сообщении.За сутки в России выздоровели 5132 человека после лечения от COVID-19, это на 1,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 5 132 человека, или на 1,9% меньше в сравнении с 3 июня 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220602/akademiki-1792602806.html
https://ria.ru/20220603/immunitet-1793001118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:50 04.06.2022 (обновлено: 12:51 04.06.2022)
В России за сутки госпитализировали 1493 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 4101 новый случай COVID-19, выздоровели 5132 человека
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости.
В РФ за сутки госпитализированы 1493 человека с коронавирусом, это на 28,7% меньше, чем накануне, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 4 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 493 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 28,7%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 14 регионах, снижение - в 63, ситуация не изменилась в восьми регионах.
Более 4 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России
за сутки, скончались 82 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Выявлен 4 101 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 82 человека", - говорится в сообщении.
За сутки в России выздоровели 5132 человека после лечения от COVID-19, это на 1,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 5 132 человека, или на 1,9% меньше в сравнении с 3 июня 2022 года", - говорится в сообщении.