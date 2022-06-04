https://ria.ru/20220604/kiev-1793202834.html

Экс-сотрудник Госдепа назвал поставки Киеву вооружений самоубийством

Экс-сотрудник Госдепа назвал поставки Киеву вооружений самоубийством - РИА Новости, 04.06.2022

Экс-сотрудник Госдепа назвал поставки Киеву вооружений самоубийством

Страны НАТО должны ограничить поставки военной помощи Киеву, используя это как рычаг, чтобы побудить Украину сесть за стол переговоров с Россией в целях... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T22:28

2022-06-04T22:28

2022-06-04T22:47

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Страны НАТО должны ограничить поставки военной помощи Киеву, используя это как рычаг, чтобы побудить Украину сесть за стол переговоров с Россией в целях урегулирования продолжающегося конфликта, заявил в субботу Хью де Сантис, курировавший в госдепартаменте США вопросы НАТО и контроля над вооружениями при администрации Рональда Рейгана."Обеспечив защиту Украины, США и их союзники должны убедить Киев положить конец войне, используя в качестве рычага давления ограничения на поставки новой военной помощи", - сказал де Сантис в статье, опубликованной в журнале National Interest.По его мнению, "альянс должен подтолкнуть Украину вступить в переговоры с Россией"."Военная победа Киева маловероятна, однако достигнутое путем переговоров урегулирование представляет реалистичной целью. Чтобы ее достичь, Владимир Зеленский и его союзники в Восточной Европе и странах Балтии должны согласиться с тем, что Украина станет нейтральным государством и уступит России Донбасс в лице Донецкой и Луганской областей, а также Крым", - добавил же Сантис.Как подчеркнул бывший сотрудник Госдепа, предоставлению Киеву более смертоносных вооружений может оказаться "самоубийством" ввиду потенциального ответа со стороны РФ.Де Сантис также настаивает, что к России должны перестать относиться на Западе как к "государству-изгою". Это было бы непродуктивно как в дипломатическом, так и в военном плане", - указал отставной американский дипломат.

https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

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в мире, владимир зеленский, киев, украина, россия, государственный департамент сша