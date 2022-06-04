Рейтинг@Mail.ru
Экс-сотрудник Госдепа назвал поставки Киеву вооружений самоубийством - РИА Новости, 04.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220604/kiev-1793202834.html
Экс-сотрудник Госдепа назвал поставки Киеву вооружений самоубийством
Экс-сотрудник Госдепа назвал поставки Киеву вооружений самоубийством - РИА Новости, 04.06.2022
Экс-сотрудник Госдепа назвал поставки Киеву вооружений самоубийством
Страны НАТО должны ограничить поставки военной помощи Киеву, используя это как рычаг, чтобы побудить Украину сесть за стол переговоров с Россией в целях... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T22:28
2022-06-04T22:47
в мире
владимир зеленский
киев
украина
россия
государственный департамент сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764651460_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_c6b47d88693df4c3a97c68d81f8e3f96.jpg
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Страны НАТО должны ограничить поставки военной помощи Киеву, используя это как рычаг, чтобы побудить Украину сесть за стол переговоров с Россией в целях урегулирования продолжающегося конфликта, заявил в субботу Хью де Сантис, курировавший в госдепартаменте США вопросы НАТО и контроля над вооружениями при администрации Рональда Рейгана."Обеспечив защиту Украины, США и их союзники должны убедить Киев положить конец войне, используя в качестве рычага давления ограничения на поставки новой военной помощи", - сказал де Сантис в статье, опубликованной в журнале National Interest.По его мнению, "альянс должен подтолкнуть Украину вступить в переговоры с Россией"."Военная победа Киева маловероятна, однако достигнутое путем переговоров урегулирование представляет реалистичной целью. Чтобы ее достичь, Владимир Зеленский и его союзники в Восточной Европе и странах Балтии должны согласиться с тем, что Украина станет нейтральным государством и уступит России Донбасс в лице Донецкой и Луганской областей, а также Крым", - добавил же Сантис.Как подчеркнул бывший сотрудник Госдепа, предоставлению Киеву более смертоносных вооружений может оказаться "самоубийством" ввиду потенциального ответа со стороны РФ.Де Сантис также настаивает, что к России должны перестать относиться на Западе как к "государству-изгою". Это было бы непродуктивно как в дипломатическом, так и в военном плане", - указал отставной американский дипломат.
https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html
https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764651460_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_79bc021aa16ba0469fbab38b1b88e311.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, киев, украина, россия, государственный департамент сша
22:28 04.06.2022 (обновлено: 22:47 04.06.2022)
 
Экс-сотрудник Госдепа назвал поставки Киеву вооружений самоубийством

Экс-сотрудник Госдепа Хью де Сантис назвал поставки Киеву вооружений самоубийством

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton LenhardtПольские военнослужащие поднимают флаг НАТО
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton Lenhardt
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Страны НАТО должны ограничить поставки военной помощи Киеву, используя это как рычаг, чтобы побудить Украину сесть за стол переговоров с Россией в целях урегулирования продолжающегося конфликта, заявил в субботу Хью де Сантис, курировавший в госдепартаменте США вопросы НАТО и контроля над вооружениями при администрации Рональда Рейгана.
"Обеспечив защиту Украины, США и их союзники должны убедить Киев положить конец войне, используя в качестве рычага давления ограничения на поставки новой военной помощи", - сказал де Сантис в статье, опубликованной в журнале National Interest.
Солдаты Вооруженных сил Германии во время учений НАТО на военном полигоне в Мюнстере - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 08:00
Кому угрожает появление самой большой армии в Европе
По его мнению, "альянс должен подтолкнуть Украину вступить в переговоры с Россией".
"Военная победа Киева маловероятна, однако достигнутое путем переговоров урегулирование представляет реалистичной целью. Чтобы ее достичь, Владимир Зеленский и его союзники в Восточной Европе и странах Балтии должны согласиться с тем, что Украина станет нейтральным государством и уступит России Донбасс в лице Донецкой и Луганской областей, а также Крым", - добавил же Сантис.
Как подчеркнул бывший сотрудник Госдепа, предоставлению Киеву более смертоносных вооружений может оказаться "самоубийством" ввиду потенциального ответа со стороны РФ.
Де Сантис также настаивает, что к России должны перестать относиться на Западе как к "государству-изгою". Это было бы непродуктивно как в дипломатическом, так и в военном плане", - указал отставной американский дипломат.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Женеве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 08:00
Запад не оставил России выхода
 
В миреВладимир ЗеленскийКиевУкраинаРоссияГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала