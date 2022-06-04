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Центр гуманитарной помощи в Херсоне запустил чат-бот для обращений горожан - РИА Новости, 04.06.2022
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Центр гуманитарной помощи в Херсоне запустил чат-бот для обращений горожан
Центр гуманитарной помощи в Херсоне запустил чат-бот для обращений горожан - РИА Новости, 04.06.2022
Центр гуманитарной помощи в Херсоне запустил чат-бот для обращений горожан
Центр гуманитарной помощи "Единой России" запустил чат-бот в Telegram для удобства горожан в Херсоне, желающих обратиться по социальным вопросам и за помощью,... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T09:47
2022-06-04T09:47
в мире
владимир путин
россия
херсон
херсонская область
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ХЕРСОН, 4 июн - РИА Новости. Центр гуманитарной помощи "Единой России" запустил чат-бот в Telegram для удобства горожан в Херсоне, желающих обратиться по социальным вопросам и за помощью, передает корреспондент РИА Новости.Любой желающий может указать фамилию, имя, отчество, контактные данные и суть обращения - это может быть гуманитарная помощь или консультация. Информацию обрабатывают волонтеры. Далее обращение регистрируется и передается на отработку по направлениям.Если выясняется, что обратившийся с ограниченными возможностями или пенсионер, то представители центра выезжают адресно. Если необходима информационная консультация, то она осуществляется по телефону или обратившийся приходит в центр помощи в назначенное время.Как сообщили РИА Новости в центре, создание бота направлено в первую очередь на систематизацию обращений и упрощение жизни жителей Херсона путем оказания помощи в решении их социальных и жизненно важных вопросов.Планируется в том числе взаимодействие с молодежью, которая активно пользуется интернетом и не имеет возможности стоять в живой очереди по вопросам своих пожилых родственников.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию для спецпроверки, спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.
https://ria.ru/20220531/kherson-1791996676.html
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херсон
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в мире, владимир путин, россия, херсон, херсонская область
09:47 04.06.2022
 
Центр гуманитарной помощи в Херсоне запустил чат-бот для обращений горожан

Центр гумпомощи запустил чат-бот для горожан в Херсоне, желающих обратиться за помощью

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости
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Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
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ХЕРСОН, 4 июн - РИА Новости. Центр гуманитарной помощи "Единой России" запустил чат-бот в Telegram для удобства горожан в Херсоне, желающих обратиться по социальным вопросам и за помощью, передает корреспондент РИА Новости.
Любой желающий может указать фамилию, имя, отчество, контактные данные и суть обращения - это может быть гуманитарная помощь или консультация. Информацию обрабатывают волонтеры. Далее обращение регистрируется и передается на отработку по направлениям.
Если выясняется, что обратившийся с ограниченными возможностями или пенсионер, то представители центра выезжают адресно. Если необходима информационная консультация, то она осуществляется по телефону или обратившийся приходит в центр помощи в назначенное время.
Как сообщили РИА Новости в центре, создание бота направлено в первую очередь на систематизацию обращений и упрощение жизни жителей Херсона путем оказания помощи в решении их социальных и жизненно важных вопросов.
Памятник А.В.Суворову в Херсоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 12:53Специальная военная операция на Украине
В Херсоне ввели российский рубль в полноценный оборот
Планируется в том числе взаимодействие с молодежью, которая активно пользуется интернетом и не имеет возможности стоять в живой очереди по вопросам своих пожилых родственников.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию для спецпроверки, спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.
Гуманитарная помощь от Единой России - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 15:58Специальная военная операция на Украине
В Херсоне начал работать центр гумпомощи "Единой России"
 
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