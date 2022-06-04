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Ситуация на Украине показала изоляцию Запада от мира, заявил Берлускони

Ситуация на Украине показала изоляцию Запада от мира, заявил Берлускони - РИА Новости, 04.06.2022

Ситуация на Украине показала изоляцию Запада от мира, заявил Берлускони

Ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира, заявил в статье для Giornale экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T03:50

2022-06-04T03:50

2022-06-04T03:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

италия

нато

сильвио берлускони

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира, заявил в статье для Giornale экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.Политик отметил, что, в отличие от США и их союзников, большинство государств отказалось осуждать российскую спецоперацию в бывшей советской республике.Он отдельно указал на Турцию, которая, несмотря на свою важную роль в НАТО, отказалась от введения антироссийских санкций."То, что показал нам украинский кризис, — тревожный знак для настоящего и особенно для будущего. Россия изолирована от Запада, но Запад изолирован от всего остального мира", — заключил бывший премьер Италии.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220604/neft-1793073351.html

https://ria.ru/20220604/pozitsiya-1793070796.html

украина

сша

италия

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в мире, украина, сша, италия, нато, сильвио берлускони