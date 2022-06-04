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Ситуация на Украине показала изоляцию Запада от мира, заявил Берлускони - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/izolyatsiya-1793073546.html
Ситуация на Украине показала изоляцию Запада от мира, заявил Берлускони
Ситуация на Украине показала изоляцию Запада от мира, заявил Берлускони - РИА Новости, 04.06.2022
Ситуация на Украине показала изоляцию Запада от мира, заявил Берлускони
Ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира, заявил в статье для Giornale экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T03:50
2022-06-04T03:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира, заявил в статье для Giornale экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.Политик отметил, что, в отличие от США и их союзников, большинство государств отказалось осуждать российскую спецоперацию в бывшей советской республике.Он отдельно указал на Турцию, которая, несмотря на свою важную роль в НАТО, отказалась от введения антироссийских санкций."То, что показал нам украинский кризис, — тревожный знак для настоящего и особенно для будущего. Россия изолирована от Запада, но Запад изолирован от всего остального мира", — заключил бывший премьер Италии.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220604/neft-1793073351.html
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в мире, украина, сша, италия, нато, сильвио берлускони
03:50 04.06.2022
 
Ситуация на Украине показала изоляцию Запада от мира, заявил Берлускони

Экс-премьер Италии Берлускони: реакция мира на украинский кризис показала изоляцию Запада

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сильвио Берлускони. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира, заявил в статье для Giornale экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.
Политик отметил, что, в отличие от США и их союзников, большинство государств отказалось осуждать российскую спецоперацию в бывшей советской республике.
"Кризис на Украине показал очень горькую действительность. Ответ Запада был единодушным, но что мы подразумеваем под Западом? США, Европу, и некоторые страны в Тихоокеанском регионе, которые имеют традиционные связи с США, среди них Австралия и Япония. А из других государств мира? Почти ничего", — написал Берлускони.
Он отдельно указал на Турцию, которая, несмотря на свою важную роль в НАТО, отказалась от введения антироссийских санкций.
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"То, что показал нам украинский кризис, — тревожный знак для настоящего и особенно для будущего. Россия изолирована от Запада, но Запад изолирован от всего остального мира", — заключил бывший премьер Италии.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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