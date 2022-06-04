https://ria.ru/20220604/italiya-1793163792.html

Глава МИД Италии заявил о необходимости прекращения "мировой хлебной войны"

Глава МИД Италии заявил о необходимости прекращения "мировой хлебной войны" - РИА Новости, 04.06.2022

Глава МИД Италии заявил о необходимости прекращения "мировой хлебной войны"

Министр иностранных дел МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о необходимости прекращения "мировой хлебной войны", связанной с нынешним зерновым кризисом. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T17:13

2022-06-04T17:13

2022-06-04T17:13

владимир путин

марио драги

россия

италия

украина

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РИМ, 4 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о необходимости прекращения "мировой хлебной войны", связанной с нынешним зерновым кризисом."Мировая хлебная война уже идет, и мы должны ее остановить. Есть опасность политической нестабильности в Африке, распространения террористических организаций, государственных переворотов. К этому может привести зерновой кризис, который мы переживаем", - заявил Ди Майо, выступая на публичном мероприятии в субботу.По словам главы итальянского МИД, многое в этой ситуации зависит от позиции президента РФ Владимира Путина. В этой связи он призвал российского лидера "как можно скорее достичь мирного договора, который проходит через договор о зерне".На прошлой неделе в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги президент Путин отметил, что Россия готова внести весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада. Он также подчеркнул, что ситуация в продовольственной сфере усугубилась вследствие антироссийских санкций, введенных США и Евросоюзом.В пятницу в эфире телеканала "Россия 24" Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Президент РФ также добавил, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, самый дешевый способ – через Белоруссию, но тогда нужно снимать санкции.

https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html

https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html

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владимир путин, марио драги, россия, италия, украина