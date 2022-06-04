Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Италии заявил о необходимости прекращения "мировой хлебной войны" - РИА Новости, 04.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220604/italiya-1793163792.html
Глава МИД Италии заявил о необходимости прекращения "мировой хлебной войны"
Глава МИД Италии заявил о необходимости прекращения "мировой хлебной войны" - РИА Новости, 04.06.2022
Глава МИД Италии заявил о необходимости прекращения "мировой хлебной войны"
Министр иностранных дел МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о необходимости прекращения "мировой хлебной войны", связанной с нынешним зерновым кризисом. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:13
2022-06-04T17:13
владимир путин
марио драги
россия
италия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579775791_0:0:2736:1538_1920x0_80_0_0_5a14cf2540ad34bc70cb277466777212.jpg
РИМ, 4 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о необходимости прекращения "мировой хлебной войны", связанной с нынешним зерновым кризисом."Мировая хлебная война уже идет, и мы должны ее остановить. Есть опасность политической нестабильности в Африке, распространения террористических организаций, государственных переворотов. К этому может привести зерновой кризис, который мы переживаем", - заявил Ди Майо, выступая на публичном мероприятии в субботу.По словам главы итальянского МИД, многое в этой ситуации зависит от позиции президента РФ Владимира Путина. В этой связи он призвал российского лидера "как можно скорее достичь мирного договора, который проходит через договор о зерне".На прошлой неделе в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги президент Путин отметил, что Россия готова внести весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада. Он также подчеркнул, что ситуация в продовольственной сфере усугубилась вследствие антироссийских санкций, введенных США и Евросоюзом.В пятницу в эфире телеканала "Россия 24" Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Президент РФ также добавил, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, самый дешевый способ – через Белоруссию, но тогда нужно снимать санкции.
https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html
https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html
россия
италия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579775791_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fbf772394eb6a22c2e43ba7256c8fa2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, марио драги, россия, италия, украина
17:13 04.06.2022
 
Глава МИД Италии заявил о необходимости прекращения "мировой хлебной войны"

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о необходимости прекращения "мировой хлебной войны"

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Италии Луиджи Ди Майо
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо . Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 4 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о необходимости прекращения "мировой хлебной войны", связанной с нынешним зерновым кризисом.
"Мировая хлебная война уже идет, и мы должны ее остановить. Есть опасность политической нестабильности в Африке, распространения террористических организаций, государственных переворотов. К этому может привести зерновой кризис, который мы переживаем", - заявил Ди Майо, выступая на публичном мероприятии в субботу.
Уборка урожая зерновых в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 08:00
Россия наращивает поставки зерна, чтобы заморить мир голодом
По словам главы итальянского МИД, многое в этой ситуации зависит от позиции президента РФ Владимира Путина. В этой связи он призвал российского лидера "как можно скорее достичь мирного договора, который проходит через договор о зерне".
На прошлой неделе в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги президент Путин отметил, что Россия готова внести весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада. Он также подчеркнул, что ситуация в продовольственной сфере усугубилась вследствие антироссийских санкций, введенных США и Евросоюзом.
В пятницу в эфире телеканала "Россия 24" Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Президент РФ также добавил, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, самый дешевый способ – через Белоруссию, но тогда нужно снимать санкции.
Флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 08:00
Запад готовится предать Киев
 
Владимир ПутинМарио ДрагиРоссияИталияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала