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На съезде с МКАД к Калужскому шоссе перекрыли движение из-за грузовика
На съезде с МКАД к Калужскому шоссе перекрыли движение из-за грузовика - РИА Новости, 04.06.2022
На съезде с МКАД к Калужскому шоссе перекрыли движение из-за грузовика
Грузовик опрокинулся в тоннеле на съезде с внутренней стороны МКАД в сторону Калужского шоссе, движение временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T23:59
2022-06-04T23:59
2022-06-04T23:59
происшествия
калужское шоссе
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Грузовик опрокинулся в тоннеле на съезде с внутренней стороны МКАД в сторону Калужского шоссе, движение временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На съезде с внутренней стороны МКАД (в сторону Калужского шоссе) в тоннеле опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города... На текущий момент движение в тоннеле по направлению к Калужскому шоссе временно перекрыто — ведется уборка проезжей части", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате аварии была повреждена отделка стен тоннеля. По предварительным данным, также повреждены коммуникации, проложенные по стене тоннеля.
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происшествия, калужское шоссе
На съезде с МКАД к Калужскому шоссе перекрыли движение из-за грузовика
На съезде с МКАД к Калужскому шоссе перекрыли движение из-за опрокинувшегося грузовика