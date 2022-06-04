https://ria.ru/20220604/gaz-1793166180.html

"Лишают воздуха". Немцев предупредили о последствиях газового эмбарго

"Лишают воздуха". Немцев предупредили о последствиях газового эмбарго - РИА Новости, 04.06.2022

"Лишают воздуха". Немцев предупредили о последствиях газового эмбарго

Призывать к газовому эмбарго неразумно и возмутительно, поскольку оно навредит всем европейским странам, заявил изданию FAZ президент Ассоциации химической... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T17:21

2022-06-04T17:21

2022-06-04T17:35

экономика

цены на нефть

владимир путин

александр новак

украина

россия

германия

евросоюз

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Призывать к газовому эмбарго неразумно и возмутительно, поскольку оно навредит всем европейским странам, заявил изданию FAZ президент Ассоциации химической промышленности и главный исполнительный директор Evonik Industries AG Кристиан Кулльман.Кулльман подчеркнул, что значение природного газа для немецкой промышленности слишком велико, а отказ от российского топлива ставит под угрозу ее существование. "После того как Германия уже распрощалась с атомной энергетикой и углем, теперь идет дискуссия о том, следует ли прекратить поставки газа из России. Но важно помнить, что газ — основа энергоснабжения", — добавил бизнесмен.По его подсчетам, химические компании поставляли ингредиенты и продукты для более чем 90 процентов всех товаров, которые производили в Германии. "Без нас не было бы ни легкого строительства, ни электромобилей, ни ветряков", — подытожил Кулльман.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Брюссель всерьез рассматривает вариант полного отказа от российских нефти и газа. По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.

https://ria.ru/20220604/neft-1793073351.html

https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792761038.html

украина

россия

германия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, владимир путин, александр новак, украина, россия, германия, евросоюз, санкции в отношении россии