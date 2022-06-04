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"Лишают воздуха". Немцев предупредили о последствиях газового эмбарго - РИА Новости, 04.06.2022
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"Лишают воздуха". Немцев предупредили о последствиях газового эмбарго
"Лишают воздуха". Немцев предупредили о последствиях газового эмбарго - РИА Новости, 04.06.2022
"Лишают воздуха". Немцев предупредили о последствиях газового эмбарго
Призывать к газовому эмбарго неразумно и возмутительно, поскольку оно навредит всем европейским странам, заявил изданию FAZ президент Ассоциации химической... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:21
2022-06-04T17:35
экономика
цены на нефть
владимир путин
александр новак
украина
россия
германия
евросоюз
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Призывать к газовому эмбарго неразумно и возмутительно, поскольку оно навредит всем европейским странам, заявил изданию FAZ президент Ассоциации химической промышленности и главный исполнительный директор Evonik Industries AG Кристиан Кулльман.Кулльман подчеркнул, что значение природного газа для немецкой промышленности слишком велико, а отказ от российского топлива ставит под угрозу ее существование. "После того как Германия уже распрощалась с атомной энергетикой и углем, теперь идет дискуссия о том, следует ли прекратить поставки газа из России. Но важно помнить, что газ — основа энергоснабжения", — добавил бизнесмен.По его подсчетам, химические компании поставляли ингредиенты и продукты для более чем 90 процентов всех товаров, которые производили в Германии. "Без нас не было бы ни легкого строительства, ни электромобилей, ни ветряков", — подытожил Кулльман.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Брюссель всерьез рассматривает вариант полного отказа от российских нефти и газа. По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.
https://ria.ru/20220604/neft-1793073351.html
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экономика, цены на нефть, владимир путин, александр новак, украина, россия, германия, евросоюз, санкции в отношении россии
17:21 04.06.2022 (обновлено: 17:35 04.06.2022)
 
"Лишают воздуха". Немцев предупредили о последствиях газового эмбарго

FAZ: в Германии предупредили о разрушительных последствиях газового эмбарго

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Призывать к газовому эмбарго неразумно и возмутительно, поскольку оно навредит всем европейским странам, заявил изданию FAZ президент Ассоциации химической промышленности и главный исполнительный директор Evonik Industries AG Кристиан Кулльман.
"Промышленность лишается воздуха, необходимого для дыхания, а точнее — газа, необходимого для работы. Страны Восточной Европы почти полностью зависят от поставок энергоресурсов из России", — отметил он.
Кулльман подчеркнул, что значение природного газа для немецкой промышленности слишком велико, а отказ от российского топлива ставит под угрозу ее существование.
"После того как Германия уже распрощалась с атомной энергетикой и углем, теперь идет дискуссия о том, следует ли прекратить поставки газа из России. Но важно помнить, что газ — основа энергоснабжения", — добавил бизнесмен.
По его подсчетам, химические компании поставляли ингредиенты и продукты для более чем 90 процентов всех товаров, которые производили в Германии.
"Без нас не было бы ни легкого строительства, ни электромобилей, ни ветряков", — подытожил Кулльман.
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Брюссель всерьез рассматривает вариант полного отказа от российских нефти и газа. По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.
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