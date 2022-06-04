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Пять тысяч человек во Франции остались без электричества из-за грозы
Пять тысяч человек во Франции остались без электричества из-за грозы - РИА Новости, 04.06.2022
Пять тысяч человек во Франции остались без электричества из-за грозы
Пять тысяч человек во Франции остались в субботу вечером без электричества из-за грозы, сообщает оператор системы электроэнергии Enedis. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T23:25
2022-06-04T23:25
2022-06-04T23:25
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ПАРИЖ, 4 июня - РИА Новости. Пять тысяч человек во Франции остались в субботу вечером без электричества из-за грозы, сообщает оператор системы электроэнергии Enedis.В субботу вечером в 65 департаментах от севера до юго-запада Франции был объявлен "оранжевый" уровень метеопасности из-за грозы, ливней и сильных порывов ветра.По данным Enedis, в субботний вечер по всей Франции без электричества остались 5000 человек.При этом оператор не сообщает, когда работа электричества будет налажена.
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в мире, жкх, франция
Пять тысяч человек во Франции остались без электричества из-за грозы
Во Франции пять тысяч человек остались без электричества из-за грозы