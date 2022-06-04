https://ria.ru/20220604/evakuatsiya-1793142007.html

Причиной эвакуации с Трафальгарской площади было сообщение об автомобиле

Причиной эвакуации с Трафальгарской площади было сообщение об автомобиле - РИА Новости, 04.06.2022

Причиной эвакуации с Трафальгарской площади было сообщение об автомобиле

Причиной эвакуации с Трафальгарской площади в центре Лондона было сообщение о подозрительном автомобиле, передает полиция лондонского района Вестминстер. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T15:14

2022-06-04T15:14

2022-06-04T15:38

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Причиной эвакуации с Трафальгарской площади в центре Лондона было сообщение о подозрительном автомобиле, передает полиция лондонского района Вестминстер."В 9.22 (по местному времени, 11.22 мск) полиция отреагировала на сообщение представителя общественности о подозрительном автомобиле на Трафальгарской площади. Это сообщение было расследовано, и после того, как полиция приняла меры, у нас больше нет никаких опасений. Это не связано с терроризмом", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Газета Guardian отмечает, что команда взрывотехников осуществила контролируемый взрыв."Люди, находившиеся неподалеку от места происшествия, сказали, что слышали взрыв, и Скотланд-Ярд подтвердил, что был произведен "небольшой контролируемый взрыв", - сообщает издание.Ранее сообщалось, что полиция эвакуировала людей с Трафальгарской площади. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли дорогу, пешеходов попросили покинуть район площади, автомобили перенаправили на соседние улицы.

https://ria.ru/20220601/diplomaty-1792489282.html

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