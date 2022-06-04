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Мундир и эполеты: как археологи раскрыли тайну гробницы генерала Ермолова

Мундир и эполеты: как археологи раскрыли тайну гробницы генерала Ермолова - РИА Новости, 04.06.2022

Мундир и эполеты: как археологи раскрыли тайну гробницы генерала Ермолова

Сегодня в России отмечается 245-я годовщина со дня рождения выдающегося русского военачальника первой половины XIX века, героя наполеоновских войн, генерала... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T09:00

2022-06-04T09:00

2022-06-04T09:00

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сегодня в России отмечается 245-я годовщина со дня рождения выдающегося русского военачальника первой половины XIX века, героя наполеоновских войн, генерала Алексея Петровича Ермолова (1777-1861 гг.). Кто нарушил покой захоронения знаменитого полководца? Почему к расследованию этой загадки привлекли археологов? Об этом корреспонденту РИА Новости рассказала заместитель директора по науке, заведующая отделом сохранения археологического наследия Института археологии РАН Ася Энговатова.— Ася Викторовна, как вы занялись изучением некрополя Ермоловых в Орле?— Десять лет назад, к 200-летнему юбилею войны 1812 года Министерство культуры России выделило деньги на реставрацию мест захоронения наиболее известных героев, в том числе генерала Ермолова, который похоронен в семейном склепе в Троицкой кладбищенской церкви города Орла.Надо отметить, что после войны 1812 года Ермолов был самым известным народным героем. Он был популярен в войсках и народе, о нем слагали легенды.Реставраторы быстро поняли, что с захоронением генерала Ермолова и его семьи не все в порядке. Подняв полы, они увидели, что в склепы проделаны лазы, внутри валяется мусор, в котором виднеются генеральские эполеты. Очевидно, захоронение было кем-то потревожено. Сотрудников Института археологии пригласили в качестве экспертов, чтобы оценить состояние погребений.Работа с историческими захоронениями — это по-настоящему сложное научное и криминалистическое исследование. Мы установили, в какое время совершались проникновения в склеп. Понятно, что пока Троицкая церковь функционировала, склеп не подвергался разрушению. Но в 1930-е годы храм был закрыт, в нем должен был расположиться архив, и к этому времени мы относим первое проникновение в склеп. Осенью 1941 года, когда Орел был оккупирован немцами, по-видимому, произошло новое проникновение.В целом, с момента, когда церковь перестала функционировать, в склеп неоднократно проникали люди.— Как вы определяли время проникновения?— По археологическим находкам в куче мусора (культурном слое) внутри склепа. Точно так же археологи узнают и про средневековых расхитителей могил.Например, мы точно знаем, что кто-то был в склепе в 1980-е годы. Почему? Потому что мы там нашли фантики конфет этого времени. Скорее всего, церковь ремонтировалась к Олимпиаде-80, рабочие вскрывали полы и заинтересовались лазами в склеп. Что касается проникновения немцев во время войны, то об этом нам рассказали остатки немецких автомобильных фар и другие мелочи. Про конец 1930-х годов нам сообщила довольно редкая находка — определенный вид химического карандаша.— Что расхитители гробниц искали в склепе?— Возможно, клады, ордена, наградное оружие… Понятно, что никаких кладов там не было, ценные предметы крайне редко клались в могилу. Тем не менее, в примитивном бытовом сознании надежда найти клад провоцировала ограбление. Вообще в 1920-30-е годы в стране повсеместно проходили разрушений некрополей, особенно высокопоставленных чиновников и военных.Для нас самое главное было — понять, сохранились ли в склепе остатки Ермолова? Общественность будоражила идея о том, что во время войны прах генерала вынули и перезахоронили в каком-то другом месте, чтобы не допустить осквернения могилы.Здесь к нам на помощь, помимо археологической фиксации, пришли современные антропологические и генетические методы исследований. Мы сделали 3-D детальное сканирование всего, что было обнаружено в склепе. Этот метод дает фактически криминалистическую фиксацию всего, что было в склепе.Из достоверных исторических источников мы знали, что там были захоронены отец Петр Алексеевич Ермолов, сам генерал и его сын Клавдий. Все они умерли практически в одном возрасте, приблизительно в 80 лет, но археологические и антропологические детали помогли нам четко идентифицировать каждое из погребений.Захоронение отца Ермолова сохранилось в большей степени, уцелели даже детали мундира. Погребение сына генерала так же неплохо сохранилось, хотя тоже было повреждено.Наибольшему разграблению подвергся гроб самого генерала. Свинцовый саркофаг, в котором тело перевозили для погребения из Москвы в Орел, был частично разрезан, внутри явно что-то искали и не нашли. Что-то было вытащено, какая-то часть останков и одежды была оставлена рядом. Сохранились, среди прочего, детали мундира, которые было легко идентифицировать по фотографиям генерала. Там он запечатлен в этом же стареньком, потрепанном мундире, который он, видимо, очень любил и в котором его похоронили. Эти детали мундира отреставрированы и сейчас хранятся в Орловском музее.После завершения работы для каждого из Ермоловых орловской администрацией были сделаны новые саркофаги, затем состоялось их торжественное перезахоронение со всеми почестями на прежнем месте, в притворе Троицкой церкви. Сейчас там установлена мемориальная доска.— Как вы узнали, что нашли останки именно тех, кого искали?— С помощью антропологических анализов, проведенных под руководством доктора исторических наук Медниковой М.Б., а также благодаря генетическому анализу, проведенному нашими коллегами из сибирского отделения РАН, мы доказали родство всех трех индивидуумов. Кроме того, сын Ермолова, как мы знаем по историческим источникам, был рожден от жены, которую он взял на Кавказе, и специфические генетические маркеры это подтвердили. Таким образом, мы смогли четко идентифицировать всех трех индивидуумов, плюс восстановить и доказать историю многократного проникновения в гробницу и поиска кладов.Наши находки говорят и о сложных периодах истории — о богоборчестве, закрытии церквей, их разграблении в поисках кладов, немецкой оккупации. Они также свидетельствуют о славе Алексея Петровича Ермолова. Долгая история, связанная с его именем и при жизни, и после смерти, очень значима и символична для нашего общества. Его личность у многих вызывает живой отклик: одни его воспринимают как человека, который устроил геноцид на Кавказе, другие — как героя войны 1812 года, покорителя Кавказа, основателя города Грозный.Но несомненно, что генерал Ермолов был героем, и его популярность в армии на протяжении полувека свидетельствовала о его огромном авторитете среди народа. Я надеюсь, что он заслужил мирное упокоение, и на этом история расхищения гробниц известных людей закончилась.

https://ria.ru/20220505/orel-1786750766.html

https://ria.ru/20220425/sudbischi-1785242954.html

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социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, орел, россия, история, отечественная война (1812), общество