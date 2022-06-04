https://ria.ru/20220604/donetsk-1793201838.html
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из "Града"
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 04.06.2022
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из "Града"
Украинские войска в 21.25 (совпадает с мск) обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 10 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T22:11
2022-06-04T22:11
2022-06-04T22:28
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.25 (совпадает с мск) обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 10 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия обстрела центра Донецка
Последствия обстрела центра Донецка
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, видео
22:11 04.06.2022 (обновлено: 22:28 04.06.2022)
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из БМ-21 "Град"
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости.
Украинские войска в 21.25 (совпадает с мск) обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 10 ракет из БМ-21 "Град", сообщает
представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.25 - н.п. Пески - г. Донецк (Кировский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.