https://ria.ru/20220604/donetsk-1793192782.html
Более 21 тысячи человек в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ
Более 21 тысячи человек в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 04.06.2022
Более 21 тысячи человек в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ
Более 21 тысячи абонентов Петровского района Донецка остались без электроэнергии в результате обстрелов украинских войск, также обесточены 148 трансформаторных... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T20:37
2022-06-04T20:37
2022-06-04T20:37
в мире
жкх
донецк (днр)
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793188345_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_6bb826b477da174378e45c30f703ae2d.jpg
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Более 21 тысячи абонентов Петровского района Донецка остались без электроэнергии в результате обстрелов украинских войск, также обесточены 148 трансформаторных подстанций, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."В результате боевых действий обесточены 148 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии 21 200 абонентов Петровского района", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.В субботу в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) также сообщили, что по меньшей мере 20 тысяч абонентов поселка Шахты имени Челюскинцев в Донецке остались без энергоснабжения из-за обстрела со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793188345_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3c4e0be77a9a26eb0bd849c07f6502ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, донецк (днр), сцкк
Более 21 тысячи человек в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ
Мэр Донецка Кулемзин: более 21 тысячи человек остались без света из-за обстрелов ВСУ