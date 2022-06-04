Рейтинг@Mail.ru
Более 21 тысячи человек в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 04.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220604/donetsk-1793192782.html
Более 21 тысячи человек в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ
Более 21 тысячи человек в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 04.06.2022
Более 21 тысячи человек в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ
Более 21 тысячи абонентов Петровского района Донецка остались без электроэнергии в результате обстрелов украинских войск, также обесточены 148 трансформаторных... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T20:37
2022-06-04T20:37
в мире
жкх
донецк (днр)
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793188345_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_6bb826b477da174378e45c30f703ae2d.jpg
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Более 21 тысячи абонентов Петровского района Донецка остались без электроэнергии в результате обстрелов украинских войск, также обесточены 148 трансформаторных подстанций, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."В результате боевых действий обесточены 148 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии 21 200 абонентов Петровского района", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.В субботу в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) также сообщили, что по меньшей мере 20 тысяч абонентов поселка Шахты имени Челюскинцев в Донецке остались без энергоснабжения из-за обстрела со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793188345_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3c4e0be77a9a26eb0bd849c07f6502ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, донецк (днр), сцкк
20:37 04.06.2022
 
Более 21 тысячи человек в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: более 21 тысячи человек остались без света из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШахтер возле административного здания, пострадавшего в результате обстрела ВСУ
Шахтер возле административного здания, пострадавшего в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Шахтер возле административного здания, пострадавшего в результате обстрела ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Более 21 тысячи абонентов Петровского района Донецка остались без электроэнергии в результате обстрелов украинских войск, также обесточены 148 трансформаторных подстанций, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"В результате боевых действий обесточены 148 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии 21 200 абонентов Петровского района", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Женеве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 08:00
Запад не оставил России выхода
В субботу в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) также сообщили, что по меньшей мере 20 тысяч абонентов поселка Шахты имени Челюскинцев в Донецке остались без энергоснабжения из-за обстрела со стороны украинских войск.
 
В миреЖКХДонецк (ДНР)СЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала