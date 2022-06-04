https://ria.ru/20220604/donetsk-1793192782.html

Более 21 тысячи человек в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ

Более 21 тысячи человек в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 04.06.2022

Более 21 тысячи человек в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ

Более 21 тысячи абонентов Петровского района Донецка остались без электроэнергии в результате обстрелов украинских войск, также обесточены 148 трансформаторных... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T20:37

2022-06-04T20:37

2022-06-04T20:37

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Более 21 тысячи абонентов Петровского района Донецка остались без электроэнергии в результате обстрелов украинских войск, также обесточены 148 трансформаторных подстанций, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."В результате боевых действий обесточены 148 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии 21 200 абонентов Петровского района", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.В субботу в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) также сообщили, что по меньшей мере 20 тысяч абонентов поселка Шахты имени Челюскинцев в Донецке остались без энергоснабжения из-за обстрела со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

донецк (днр)

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в мире, жкх, донецк (днр), сцкк