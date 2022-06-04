При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель
Штаб территориальной обороны ДНР: при обстреле Петровского района Донецка погиб мужчина
© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Вооруженные формирования Украины атаковали Петровский район Донецка, погиб мужчина. В результате обстрела с позиций украинских боевиков по ул. Вильгельма Пика убит мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.