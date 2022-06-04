https://ria.ru/20220604/donetsk-1793148196.html

ВСУ повредили городскую больницу №14 в Петровском районе Донецка

ВСУ повредили городскую больницу №14 в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 04.06.2022

ВСУ повредили городскую больницу №14 в Петровском районе Донецка

Городская больница №14 в Донецке повреждена в результате обстрела украинскими войсками Петровского района города, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T15:52

2022-06-04T15:52

2022-06-04T16:06

специальная военная операция на украине

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петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Городская больница №14 в Донецке повреждена в результате обстрела украинскими войсками Петровского района города, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики атаковали Петровский район Донецка, повреждения получила Городская больница №14", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы Донецкой Народной Республики, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

днр, в мире, жкх, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика