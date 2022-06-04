https://ria.ru/20220604/donetsk-1793148196.html
ВСУ повредили городскую больницу №14 в Петровском районе Донецка
ВСУ повредили городскую больницу №14 в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 04.06.2022
ВСУ повредили городскую больницу №14 в Петровском районе Донецка
Городская больница №14 в Донецке повреждена в результате обстрела украинскими войсками Петровского района города, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T15:52
2022-06-04T15:52
2022-06-04T16:06
специальная военная операция на украине
днр
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донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Городская больница №14 в Донецке повреждена в результате обстрела украинскими войсками Петровского района города, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики атаковали Петровский район Донецка, повреждения получила Городская больница №14", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы Донецкой Народной Республики, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html
донецк (днр)
петровский район
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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днр, в мире, жкх, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
15:52 04.06.2022 (обновлено: 16:06 04.06.2022)
ВСУ повредили городскую больницу №14 в Петровском районе Донецка
Штаб территориальной обороны ДНР: ВСУ повредили городскую больницу №14 во время обстрела