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ВСУ повредили городскую больницу №14 в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 04.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/donetsk-1793148196.html
ВСУ повредили городскую больницу №14 в Петровском районе Донецка
ВСУ повредили городскую больницу №14 в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 04.06.2022
ВСУ повредили городскую больницу №14 в Петровском районе Донецка
Городская больница №14 в Донецке повреждена в результате обстрела украинскими войсками Петровского района города, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T15:52
2022-06-04T16:06
специальная военная операция на украине
днр
в мире
жкх
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Городская больница №14 в Донецке повреждена в результате обстрела украинскими войсками Петровского района города, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики атаковали Петровский район Донецка, повреждения получила Городская больница №14", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы Донецкой Народной Республики, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html
донецк (днр)
петровский район
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днр, в мире, жкх, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
15:52 04.06.2022 (обновлено: 16:06 04.06.2022)
 
ВСУ повредили городскую больницу №14 в Петровском районе Донецка

Штаб территориальной обороны ДНР: ВСУ повредили городскую больницу №14 во время обстрела

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка
Сотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Городская больница №14 в Донецке повреждена в результате обстрела украинскими войсками Петровского района города, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Украинские боевики атаковали Петровский район Донецка, повреждения получила Городская больница №14", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы Донецкой Народной Республики, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДНРВ миреЖКХДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная Республика
 
 
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