https://ria.ru/20220604/donbass-1793170838.html
Центр сбора учебников передал студентам из Донбасса около трех тысяч книг
Центр сбора учебников передал студентам из Донбасса около трех тысяч книг - РИА Новости, 04.06.2022
Центр сбора учебников передал студентам из Донбасса около трех тысяч книг
Российский центр по сбору учебников для школьников и студентов из Луганской и Донецкой Народных Республик за месяц работы собрал порядка 3 тысяч книг, сообщил... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:48
2022-06-04T17:48
2022-06-04T18:00
валерий фальков
донбасс
россия
донецкая народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Российский центр по сбору учебников для школьников и студентов из Луганской и Донецкой Народных Республик за месяц работы собрал порядка 3 тысяч книг, сообщил журналистам ректор Донского государственного технического университета, на базе которого создан центр, Бесарион Месхи.Логистический центр "Наше слово" для сбора и передачи учебников и научной литературы школьникам и студентам Донбасса был открыт 29 апреля на базе ДГТУ в Ростове-на-Дону. Как сообщал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, этот центр стал основной точкой сбора литературы."На сегодняшний день собрано уже около 3 тысяч книг. С учетом полученных заявок к четвергу их будет до 6,5 тысячи", - сказал Месхи после совещания по данной теме. Он уточнил, что это книги для школ и вузов по различным дисциплинам, а также художественная литература.В центр книги присылают из разных регионов РФ. После этого они проходят экспертизу и распределяются по заявкам от учебных заведений ЛНР и ДНР. Отправка очередной партии ожидается на следующей неделе."Задача полностью обеспечить школы и вузы Донбасса необходимой литературой к 1 сентября", - отметил Месхи.С пятницы в Ростове-на-Дону проходит первый образовательный форум вузов России и Донбасса, который призван способствовать интеграции вузов Донецкой и Луганской народных республик в образовательное пространство Российской Федерации.
https://ria.ru/20220527/milliardery-1790913161.html
https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html
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валерий фальков, донбасс, россия, донецкая народная республика
17:48 04.06.2022 (обновлено: 18:00 04.06.2022)
Центр сбора учебников передал студентам из Донбасса около трех тысяч книг
Ректор ДГТУ: центр сбора учебников для студентов из Донбасса передал около трех тысяч книг
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Российский центр по сбору учебников для школьников и студентов из Луганской и Донецкой Народных Республик за месяц работы собрал порядка 3 тысяч книг, сообщил журналистам ректор Донского государственного технического университета, на базе которого создан центр, Бесарион Месхи.
Логистический центр "Наше слово" для сбора и передачи учебников и научной литературы школьникам и студентам Донбасса
был открыт 29 апреля на базе ДГТУ в Ростове-на-Дону
. Как сообщал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
, этот центр стал основной точкой сбора литературы.
"На сегодняшний день собрано уже около 3 тысяч книг. С учетом полученных заявок к четвергу их будет до 6,5 тысячи", - сказал Месхи после совещания по данной теме. Он уточнил, что это книги для школ и вузов по различным дисциплинам, а также художественная литература.
В центр книги присылают из разных регионов РФ. После этого они проходят экспертизу и распределяются по заявкам от учебных заведений ЛНР
и ДНР
. Отправка очередной партии ожидается на следующей неделе.
"Задача полностью обеспечить школы и вузы Донбасса необходимой литературой к 1 сентября", - отметил Месхи.
С пятницы в Ростове-на-Дону проходит первый образовательный форум вузов России и Донбасса, который призван способствовать интеграции вузов Донецкой и Луганской народных республик в образовательное пространство Российской Федерации.