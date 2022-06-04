https://ria.ru/20220604/donbass-1793170838.html

Центр сбора учебников передал студентам из Донбасса около трех тысяч книг

Центр сбора учебников передал студентам из Донбасса около трех тысяч книг - РИА Новости, 04.06.2022

Центр сбора учебников передал студентам из Донбасса около трех тысяч книг

Российский центр по сбору учебников для школьников и студентов из Луганской и Донецкой Народных Республик за месяц работы собрал порядка 3 тысяч книг, сообщил... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T17:48

2022-06-04T17:48

2022-06-04T18:00

валерий фальков

донбасс

россия

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/117747/55/1177475500_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_046edee47103e06643c2555e69ec1de4.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Российский центр по сбору учебников для школьников и студентов из Луганской и Донецкой Народных Республик за месяц работы собрал порядка 3 тысяч книг, сообщил журналистам ректор Донского государственного технического университета, на базе которого создан центр, Бесарион Месхи.Логистический центр "Наше слово" для сбора и передачи учебников и научной литературы школьникам и студентам Донбасса был открыт 29 апреля на базе ДГТУ в Ростове-на-Дону. Как сообщал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, этот центр стал основной точкой сбора литературы."На сегодняшний день собрано уже около 3 тысяч книг. С учетом полученных заявок к четвергу их будет до 6,5 тысячи", - сказал Месхи после совещания по данной теме. Он уточнил, что это книги для школ и вузов по различным дисциплинам, а также художественная литература.В центр книги присылают из разных регионов РФ. После этого они проходят экспертизу и распределяются по заявкам от учебных заведений ЛНР и ДНР. Отправка очередной партии ожидается на следующей неделе."Задача полностью обеспечить школы и вузы Донбасса необходимой литературой к 1 сентября", - отметил Месхи.С пятницы в Ростове-на-Дону проходит первый образовательный форум вузов России и Донбасса, который призван способствовать интеграции вузов Донецкой и Луганской народных республик в образовательное пространство Российской Федерации.

https://ria.ru/20220527/milliardery-1790913161.html

https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html

донбасс

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валерий фальков, донбасс, россия, донецкая народная республика