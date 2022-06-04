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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска в 17.00 мск обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:40
2022-06-04T17:40
2022-06-04T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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украина
стирол
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.00 мск обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Кудрюмовка - населенный пункт Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
17:40 04.06.2022 (обновлено: 17:42 04.06.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов калибра 152 миллиметров