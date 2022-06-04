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СК России даст оценку обстрелам двух районов Донецка силовиками Украины - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/donbass-1793164730.html
СК России даст оценку обстрелам двух районов Донецка силовиками Украины
СК России даст оценку обстрелам двух районов Донецка силовиками Украины - РИА Новости, 04.06.2022
СК России даст оценку обстрелам двух районов Донецка силовиками Украины
Следственный комитет РФ даст правовую оценку обстрелам Петровского и Буденновского районов Донецка, в результате которых погибла 78-летняя женщина и пострадали... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:16
2022-06-04T17:16
специальная военная операция на украине
россия
донецк (днр)
буденновский район
следственный комитет россии (ск рф)
сцкк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ даст правовую оценку обстрелам Петровского и Буденновского районов Донецка, в результате которых погибла 78-летняя женщина и пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что женщина 78 лет погибла в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка. Кроме того, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), три человека пострадали при обстреле украинскими войсками Буденновского района Донецка."Следственный комитет России даст правовую оценку очередным фактам преступных действий ВСУ по отношению к мирному населению. Следователи СК России установят обстоятельства указанных преступлений, совершенных киевским режимом. Причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220604/donbass-1793100652.html
россия
донецк (днр)
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россия, донецк (днр), буденновский район, следственный комитет россии (ск рф), сцкк, вооруженные силы украины
17:16 04.06.2022
 
СК России даст оценку обстрелам двух районов Донецка силовиками Украины

СК России даст оценку обстрелам двух районов Донецка, из-за которых погибла женщина

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ даст правовую оценку обстрелам Петровского и Буденновского районов Донецка, в результате которых погибла 78-летняя женщина и пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что женщина 78 лет погибла в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка. Кроме того, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), три человека пострадали при обстреле украинскими войсками Буденновского района Донецка.
"Следственный комитет России даст правовую оценку очередным фактам преступных действий ВСУ по отношению к мирному населению. Следователи СК России установят обстоятельства указанных преступлений, совершенных киевским режимом. Причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
11:14Специальная военная операция на Украине
СК завел новые дела на украинских силовиков за обстрелы Донбасса
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецк (ДНР)Буденновский районСледственный комитет России (СК РФ)СЦККВооруженные силы Украины
 
 
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