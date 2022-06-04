https://ria.ru/20220604/donbass-1793164730.html
СК России даст оценку обстрелам двух районов Донецка силовиками Украины
СК России даст оценку обстрелам двух районов Донецка силовиками Украины - РИА Новости, 04.06.2022
СК России даст оценку обстрелам двух районов Донецка силовиками Украины
Следственный комитет РФ даст правовую оценку обстрелам Петровского и Буденновского районов Донецка, в результате которых погибла 78-летняя женщина и пострадали... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:16
2022-06-04T17:16
2022-06-04T17:16
специальная военная операция на украине
россия
донецк (днр)
буденновский район
следственный комитет россии (ск рф)
сцкк
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_0:9:3255:1840_1920x0_80_0_0_8fa9bf99056d26f20cfa2c8cd2aea72c.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ даст правовую оценку обстрелам Петровского и Буденновского районов Донецка, в результате которых погибла 78-летняя женщина и пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что женщина 78 лет погибла в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка. Кроме того, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), три человека пострадали при обстреле украинскими войсками Буденновского района Донецка."Следственный комитет России даст правовую оценку очередным фактам преступных действий ВСУ по отношению к мирному населению. Следователи СК России установят обстоятельства указанных преступлений, совершенных киевским режимом. Причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220604/donbass-1793100652.html
россия
донецк (днр)
буденновский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_4cb060c1a31a37677b114df2f3f597e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецк (днр), буденновский район, следственный комитет россии (ск рф), сцкк, вооруженные силы украины
СК России даст оценку обстрелам двух районов Донецка силовиками Украины
СК России даст оценку обстрелам двух районов Донецка, из-за которых погибла женщина