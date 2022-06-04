https://ria.ru/20220604/donbass-1793164730.html

СК России даст оценку обстрелам двух районов Донецка силовиками Украины

СК России даст оценку обстрелам двух районов Донецка силовиками Украины - РИА Новости, 04.06.2022

СК России даст оценку обстрелам двух районов Донецка силовиками Украины

Следственный комитет РФ даст правовую оценку обстрелам Петровского и Буденновского районов Донецка, в результате которых погибла 78-летняя женщина и пострадали... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T17:16

2022-06-04T17:16

2022-06-04T17:16

специальная военная операция на украине

россия

донецк (днр)

буденновский район

следственный комитет россии (ск рф)

сцкк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ даст правовую оценку обстрелам Петровского и Буденновского районов Донецка, в результате которых погибла 78-летняя женщина и пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что женщина 78 лет погибла в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка. Кроме того, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), три человека пострадали при обстреле украинскими войсками Буденновского района Донецка."Следственный комитет России даст правовую оценку очередным фактам преступных действий ВСУ по отношению к мирному населению. Следователи СК России установят обстоятельства указанных преступлений, совершенных киевским режимом. Причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220604/donbass-1793100652.html

россия

донецк (днр)

буденновский район

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россия, донецк (днр), буденновский район, следственный комитет россии (ск рф), сцкк, вооруженные силы украины