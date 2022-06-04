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ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из "Града"

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из "Града" - РИА Новости, 04.06.2022

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из "Града"

Украинские войска в 15.25 выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T16:23

2022-06-04T16:23

2022-06-04T16:28

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

донецкая народная республика

горловка

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.25 выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.25 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.В представительстве также зафиксировали обстрел Горловки со стороны украинских войск. Обстрел велся с направления населенного пункта Новолуганское в 16.00. Выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донецк (днр)

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горловка

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в мире, украина, днр, владимир путин, донецк (днр), донецкая народная республика, горловка, стирол