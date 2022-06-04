https://ria.ru/20220604/donbass-1793116272.html

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточен водоузел

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточен водоузел - РИА Новости, 04.06.2022

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточен водоузел

Водоузел в Петровском районе Донецка обесточен из-за обстрела украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T13:04

2022-06-04T13:04

2022-06-04T13:05

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Водоузел в Петровском районе Донецка обесточен из-за обстрела украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Донецке обесточен Петровский водоузел", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.С начала суток представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об 11 фактах обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, в ходе которых применялась ствольная артиллерия калибром 122 миллиметра, РСЗО "Град" и РСЗО "Ураган" калибром 220 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220604/donbass-1793107237.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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в мире, жкх, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район, сцкк