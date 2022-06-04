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В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточен водоузел - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/donbass-1793116272.html
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточен водоузел
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточен водоузел - РИА Новости, 04.06.2022
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточен водоузел
Водоузел в Петровском районе Донецка обесточен из-за обстрела украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T13:04
2022-06-04T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Водоузел в Петровском районе Донецка обесточен из-за обстрела украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Донецке обесточен Петровский водоузел", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.С начала суток представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об 11 фактах обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, в ходе которых применялась ствольная артиллерия калибром 122 миллиметра, РСЗО "Град" и РСЗО "Ураган" калибром 220 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220604/donbass-1793107237.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
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в мире, жкх, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район, сцкк
13:04 04.06.2022 (обновлено: 13:05 04.06.2022)
 
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточен водоузел

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ без воды остались жители Петровского района

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК в ДНР
Представитель СЦКК в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Представитель СЦКК в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Водоузел в Петровском районе Донецка обесточен из-за обстрела украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Донецке обесточен Петровский водоузел", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
С начала суток представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об 11 фактах обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, в ходе которых применялась ствольная артиллерия калибром 122 миллиметра, РСЗО "Град" и РСЗО "Ураган" калибром 220 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Реактивная система залпового огня Ураган - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
12:07Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк из "Ураганов" и "Градов"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦКК
 
 
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