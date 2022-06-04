https://ria.ru/20220604/donbass-1793116272.html
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточен водоузел
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточен водоузел - РИА Новости, 04.06.2022
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточен водоузел
Водоузел в Петровском районе Донецка обесточен из-за обстрела украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T13:04
2022-06-04T13:04
2022-06-04T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728417766_0:174:3331:2048_1920x0_80_0_0_537628f90d65b7d505a152787670d114.jpg
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Водоузел в Петровском районе Донецка обесточен из-за обстрела украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Донецке обесточен Петровский водоузел", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.С начала суток представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об 11 фактах обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, в ходе которых применялась ствольная артиллерия калибром 122 миллиметра, РСЗО "Град" и РСЗО "Ураган" калибром 220 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220604/donbass-1793107237.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728417766_392:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_3743058b81d1f3ecdbaa2bbdf98396b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район, сцкк
13:04 04.06.2022 (обновлено: 13:05 04.06.2022)
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточен водоузел
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ без воды остались жители Петровского района