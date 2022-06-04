https://ria.ru/20220604/donbass-1793112919.html
В музее города Попасная обнаружили целый зал, прославляющий нацбатальоны
В музее города Попасная обнаружили целый зал, прославляющий нацбатальоны - РИА Новости, 04.06.2022
В музее города Попасная обнаружили целый зал, прославляющий нацбатальоны
В краеведческом музее города Попасная в ЛНР обнаружили отдельный зал, посвященный членам националистических батальонов и украинским военным, воюющим в Донбассе, РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T12:44
2022-06-04T12:44
2022-06-04T18:50
в мире
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артемовск
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луганская народная республика
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 4 июн — РИА Новости. В краеведческом музее города Попасная в ЛНР обнаружили отдельный зал, посвященный членам националистических батальонов и украинским военным, воюющим в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости."Здесь есть фотографии украинских военнослужащих, детские рисунки, боеприпасы и даже иностранные сухпайки. Все это представлено отдельными музейными экспонатами", — рассказал представитель Народной милиции ЛНР.Отмечается, что войне в Донбассе посвящен проходной центральный зал, тогда как экспозицию на тему Великой Отечественной войны перенесли в дальнюю непроходную комнату музея.Как вспоминает учительница Алина Лисовец, воспитанию "украинского патриотизма" в школах уделялось особое внимание, а на преподавателей оказывалось давление. По ее словам, учеников как старшей, так и средней школы несколько раз в неделю снимали с уроков для участия в различных патриотических мероприятиях. С младшеклассниками также проводили воспитательную работу.Лисовец не исключила, что жителей Попасной, за которую шли бои, украинские власти намеренно оставили в городе, чтобы принести их в жертву, сделать из них так называемых идеологических героев."Нас уничтожить хотели. Кто попался на уничтожение, того уничтожили, убили взрывами людей, когда каждый дом взрывали, а старики не хотели уходить оттуда, потому что им некуда идти", — пояснила педагог.В мае официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что Попасная полностью контролируется войсками ЛНР и России. Также им удалось выбить ВСУ из крупного укрепрайона возле города.
https://ria.ru/20220603/diversii-1792919760.html
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Зал, посвященный нацбатальонам и ВСУ, в краеведческом музее Попасной
Отдельный зал, прославляющий членов нацбатальонов и украинских войск, воюющих в Донбассе, обнаружили в краеведческом музее освобожденного города Попасная в Луганской Народной Республике
2022-06-04T12:44
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в мире, попасная, донбасс, артемовск, луганская народная республика
12:44 04.06.2022 (обновлено: 18:50 04.06.2022)
В музее города Попасная обнаружили целый зал, прославляющий нацбатальоны
В музее освобожденной Попасной обнаружили целый зал, прославляющий нацбатальоны
ПОПАСНАЯ (ЛНР), 4 июн — РИА Новости. В краеведческом музее города Попасная в ЛНР обнаружили отдельный зал, посвященный членам националистических батальонов и украинским военным, воюющим в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
"Здесь есть фотографии украинских военнослужащих, детские рисунки, боеприпасы и даже иностранные сухпайки. Все это представлено отдельными музейными экспонатами", — рассказал представитель Народной милиции ЛНР.
Отмечается, что войне в Донбассе
посвящен проходной центральный зал, тогда как экспозицию на тему Великой Отечественной войны перенесли в дальнюю непроходную комнату музея.
Как вспоминает учительница Алина Лисовец, воспитанию "украинского патриотизма" в школах уделялось особое внимание, а на преподавателей оказывалось давление. По ее словам, учеников как старшей, так и средней школы несколько раз в неделю снимали с уроков для участия в различных патриотических мероприятиях. С младшеклассниками также проводили воспитательную работу.
"Как раньше мы мам рисовали, так и там такие рисунки: обязательно флаг, воин, обязательно, чтоб это был "добрый" рисунок, чтоб жалость была, на добрых чувствах играли", — поделилась она.
Лисовец не исключила, что жителей Попасной
, за которую шли бои, украинские власти намеренно оставили в городе, чтобы принести их в жертву, сделать из них так называемых идеологических героев.
"Нас уничтожить хотели. Кто попался на уничтожение, того уничтожили, убили взрывами людей, когда каждый дом взрывали, а старики не хотели уходить оттуда, потому что им некуда идти", — пояснила педагог.
В мае официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что Попасная полностью контролируется войсками ЛНР и России. Также им удалось выбить ВСУ из крупного укрепрайона возле города.