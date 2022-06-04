https://ria.ru/20220604/donbass-1793112919.html

В музее города Попасная обнаружили целый зал, прославляющий нацбатальоны

В музее города Попасная обнаружили целый зал, прославляющий нацбатальоны - РИА Новости, 04.06.2022

В музее города Попасная обнаружили целый зал, прославляющий нацбатальоны

В краеведческом музее города Попасная в ЛНР обнаружили отдельный зал, посвященный членам националистических батальонов и украинским военным, воюющим в Донбассе, РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T12:44

2022-06-04T12:44

2022-06-04T18:50

в мире

попасная

донбасс

артемовск

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 4 июн — РИА Новости. В краеведческом музее города Попасная в ЛНР обнаружили отдельный зал, посвященный членам националистических батальонов и украинским военным, воюющим в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости."Здесь есть фотографии украинских военнослужащих, детские рисунки, боеприпасы и даже иностранные сухпайки. Все это представлено отдельными музейными экспонатами", — рассказал представитель Народной милиции ЛНР.Отмечается, что войне в Донбассе посвящен проходной центральный зал, тогда как экспозицию на тему Великой Отечественной войны перенесли в дальнюю непроходную комнату музея.Как вспоминает учительница Алина Лисовец, воспитанию "украинского патриотизма" в школах уделялось особое внимание, а на преподавателей оказывалось давление. По ее словам, учеников как старшей, так и средней школы несколько раз в неделю снимали с уроков для участия в различных патриотических мероприятиях. С младшеклассниками также проводили воспитательную работу.Лисовец не исключила, что жителей Попасной, за которую шли бои, украинские власти намеренно оставили в городе, чтобы принести их в жертву, сделать из них так называемых идеологических героев."Нас уничтожить хотели. Кто попался на уничтожение, того уничтожили, убили взрывами людей, когда каждый дом взрывали, а старики не хотели уходить оттуда, потому что им некуда идти", — пояснила педагог.В мае официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что Попасная полностью контролируется войсками ЛНР и России. Также им удалось выбить ВСУ из крупного укрепрайона возле города.

https://ria.ru/20220603/diversii-1792919760.html

https://ria.ru/20220603/popasnaya-1792583345.html

попасная

донбасс

артемовск

луганская народная республика

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Зал, посвященный нацбатальонам и ВСУ, в краеведческом музее Попасной Отдельный зал, прославляющий членов нацбатальонов и украинских войск, воюющих в Донбассе, обнаружили в краеведческом музее освобожденного города Попасная в Луганской Народной Республике 2022-06-04T12:44 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, попасная, донбасс, артемовск, луганская народная республика