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ЕР откроет центры юридической помощи в Донецке и Мариуполе

ЕР откроет центры юридической помощи в Донецке и Мариуполе - РИА Новости, 04.06.2022

ЕР откроет центры юридической помощи в Донецке и Мариуполе

Центры юридической помощи "Единой России" откроются в Донецке и Мариуполе, они будут работать при гумцентрах партии по принципу общественных приёмных, сообщает... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T10:26

2022-06-04T10:26

2022-06-04T10:26

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донецк (днр)

донецкая народная республика

единая россия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Центры юридической помощи "Единой России" откроются в Донецке и Мариуполе, они будут работать при гумцентрах партии по принципу общественных приёмных, сообщает пресс-служба партии."У общественных приёмных "Единой России" огромный опыт работы с обращениями граждан. Коллеги используют цифровые сервисы, что позволяет быстро анализировать информацию и выстраивать адресную работу. Этот опыт мы хотим применить у себя. Он позволит нам быстро наладить работу и помочь большему количеству людей", - приводятся в сообщении слова зампреда Народного совета ДНР Сергея Прокопенко.По его словам, у жителей Донецкой Народной Республики и освобождённых территорий много вопросов, связанных с восстановлением жилья и документов, оформлением соцвыплат, поиском работы и пропавших родственников."Со всеми ними можно будет обращаться в центры юридической помощи "Единой России". В пилотном режиме такие центры заработают через две недели в Донецке и Мариуполе, потом - и в других городах региона", - говорится в сообщении.В четверг ЕР сообщила, что партия открыла центр помощи в Херсоне, который будет работать по принципу партийных многофункциональных гумцентров в Мариуполе - местные жители могут получить здесь продукты, лекарства, медуслуги и юридические консультации, а также оставить заявки на оформление пенсий и гражданства.

https://ria.ru/20220524/politiki-1790241648.html

мариуполь

донецк (днр)

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в мире, мариуполь, донецк (днр), донецкая народная республика, единая россия