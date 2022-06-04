ЕР откроет центры юридической помощи в Донецке и Мариуполе
Центры правовой помощи будут работать в Донецке и Мариуполе в режиме общественных приемных
Центр гуманитарной помощи в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Центры юридической помощи "Единой России" откроются в Донецке и Мариуполе, они будут работать при гумцентрах партии по принципу общественных приёмных, сообщает пресс-служба партии.
"У общественных приёмных "Единой России" огромный опыт работы с обращениями граждан. Коллеги используют цифровые сервисы, что позволяет быстро анализировать информацию и выстраивать адресную работу. Этот опыт мы хотим применить у себя. Он позволит нам быстро наладить работу и помочь большему количеству людей", - приводятся в сообщении слова зампреда Народного совета ДНР Сергея Прокопенко.
По его словам, у жителей Донецкой Народной Республики и освобождённых территорий много вопросов, связанных с восстановлением жилья и документов, оформлением соцвыплат, поиском работы и пропавших родственников.
В четверг ЕР сообщила, что партия открыла центр помощи в Херсоне, который будет работать по принципу партийных многофункциональных гумцентров в Мариуполе - местные жители могут получить здесь продукты, лекарства, медуслуги и юридические консультации, а также оставить заявки на оформление пенсий и гражданства.
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