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Украинские войска обстреляли шахту в ДНР

Украинские войска обстреляли шахту в ДНР - РИА Новости, 04.06.2022

Украинские войска обстреляли шахту в ДНР

Украинские войска обстреливают шахту в ДНР, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики республики. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T09:36

2022-06-04T09:36

2022-06-04T09:36

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

украина

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреливают шахту в ДНР, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики республики."С 8.40 шахта им. Челюскинцев ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания" находится под обстрелом ВФУ. По оперативной информации, зафиксированы "прилеты" по территории предприятия. Персонал находится в укрытии, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

россия

украина

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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина