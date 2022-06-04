Рейтинг@Mail.ru
Экс-президента Молдавии Додона нужно реабилитировать, считает соцпартия - РИА Новости, 04.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220604/dodon-1793136616.html
Экс-президента Молдавии Додона нужно реабилитировать, считает соцпартия
Экс-президента Молдавии Додона нужно реабилитировать, считает соцпартия - РИА Новости, 04.06.2022
Экс-президента Молдавии Додона нужно реабилитировать, считает соцпартия
Партия социалистов Молдавии настаивает, что обвиняемый в коррупции и госизмене экс-президент Игорь Додон должен быть отпущен из-под домашнего ареста и... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T14:43
2022-06-04T14:44
в мире
игорь додон
майя санду
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790539610_0:15:1785:1019_1920x0_80_0_0_8f9c72d2b2de76ff4dbbf4365260410b.jpg
КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии настаивает, что обвиняемый в коррупции и госизмене экс-президент Игорь Додон должен быть отпущен из-под домашнего ареста и реабилитирован, говорится в заявлении политсилы.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции. Додон обвинил власти в попытке давления на оппозицию и предрек проведение массовых протестов, которые поддержат силы оппозиции."Власть партии "Действие и солидарность" скатилась в режим, расправляющийся с неугодными, инакомыслящими, оппозицией, и увенчались телевизионной расправой над пятым президентом Молдавии, почетным председателем партии Игорем Додоном. Игорь Додон должен быть освобожден и реабилитирован, а виновные в организации заказных дел должны быть привлечены к ответственности", - говорится в декларации, принятой по итогам совета.Республиканский Совет Партии социалистов убежден в том, что за противоправными действиями в отношении Додона стоит нынешний президент Майя Санду.Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220602/oruzhie-1792748961.html
https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790539610_1:0:1761:1320_1920x0_80_0_0_a6ab1c581acd89e8adc147e11460b2f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, игорь додон, майя санду, молдавия
14:43 04.06.2022 (обновлено: 14:44 04.06.2022)
 
Экс-президента Молдавии Додона нужно реабилитировать, считает соцпартия

Партия социалистов Молдавии: Додон должен быть реабилитирован

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в фотобанк
Экс-президент Молдавии Игорь Додон . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии настаивает, что обвиняемый в коррупции и госизмене экс-президент Игорь Додон должен быть отпущен из-под домашнего ареста и реабилитирован, говорится в заявлении политсилы.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции. Додон обвинил власти в попытке давления на оппозицию и предрек проведение массовых протестов, которые поддержат силы оппозиции.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 21:24
Молдавия хочет получить от западных партнеров летальное оружие
"Власть партии "Действие и солидарность" скатилась в режим, расправляющийся с неугодными, инакомыслящими, оппозицией, и увенчались телевизионной расправой над пятым президентом Молдавии, почетным председателем партии Игорем Додоном. Игорь Додон должен быть освобожден и реабилитирован, а виновные в организации заказных дел должны быть привлечены к ответственности", - говорится в декларации, принятой по итогам совета.
Республиканский Совет Партии социалистов убежден в том, что за противоправными действиями в отношении Додона стоит нынешний президент Майя Санду.
Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Женеве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 08:00
Запад не оставил России выхода
 
В миреИгорь ДодонМайя СандуМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала