https://ria.ru/20220604/dodon-1793136616.html
Экс-президента Молдавии Додона нужно реабилитировать, считает соцпартия
Экс-президента Молдавии Додона нужно реабилитировать, считает соцпартия - РИА Новости, 04.06.2022
Экс-президента Молдавии Додона нужно реабилитировать, считает соцпартия
Партия социалистов Молдавии настаивает, что обвиняемый в коррупции и госизмене экс-президент Игорь Додон должен быть отпущен из-под домашнего ареста и... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T14:43
2022-06-04T14:43
2022-06-04T14:44
в мире
игорь додон
майя санду
молдавия
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КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии настаивает, что обвиняемый в коррупции и госизмене экс-президент Игорь Додон должен быть отпущен из-под домашнего ареста и реабилитирован, говорится в заявлении политсилы.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции. Додон обвинил власти в попытке давления на оппозицию и предрек проведение массовых протестов, которые поддержат силы оппозиции."Власть партии "Действие и солидарность" скатилась в режим, расправляющийся с неугодными, инакомыслящими, оппозицией, и увенчались телевизионной расправой над пятым президентом Молдавии, почетным председателем партии Игорем Додоном. Игорь Додон должен быть освобожден и реабилитирован, а виновные в организации заказных дел должны быть привлечены к ответственности", - говорится в декларации, принятой по итогам совета.Республиканский Совет Партии социалистов убежден в том, что за противоправными действиями в отношении Додона стоит нынешний президент Майя Санду.Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220602/oruzhie-1792748961.html
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в мире, игорь додон, майя санду, молдавия
14:43 04.06.2022 (обновлено: 14:44 04.06.2022)
Экс-президента Молдавии Додона нужно реабилитировать, считает соцпартия
Партия социалистов Молдавии: Додон должен быть реабилитирован
КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии настаивает, что обвиняемый в коррупции и госизмене экс-президент Игорь Додон должен быть отпущен из-под домашнего ареста и реабилитирован, говорится в заявлении политсилы.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции. Додон обвинил власти в попытке давления на оппозицию и предрек проведение массовых протестов, которые поддержат силы оппозиции.
"Власть партии "Действие и солидарность" скатилась в режим, расправляющийся с неугодными, инакомыслящими, оппозицией, и увенчались телевизионной расправой над пятым президентом Молдавии
, почетным председателем партии Игорем Додоном
. Игорь Додон должен быть освобожден и реабилитирован, а виновные в организации заказных дел должны быть привлечены к ответственности", - говорится в декларации, принятой по итогам совета.
Республиканский Совет Партии социалистов убежден в том, что за противоправными действиями в отношении Додона стоит нынешний президент Майя Санду
.
Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".