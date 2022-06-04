https://ria.ru/20220604/dodon-1793136616.html

Экс-президента Молдавии Додона нужно реабилитировать, считает соцпартия

Экс-президента Молдавии Додона нужно реабилитировать, считает соцпартия - РИА Новости, 04.06.2022

Экс-президента Молдавии Додона нужно реабилитировать, считает соцпартия

Партия социалистов Молдавии настаивает, что обвиняемый в коррупции и госизмене экс-президент Игорь Додон должен быть отпущен из-под домашнего ареста и... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T14:43

2022-06-04T14:43

2022-06-04T14:44

в мире

игорь додон

майя санду

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790539610_0:15:1785:1019_1920x0_80_0_0_8f9c72d2b2de76ff4dbbf4365260410b.jpg

КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии настаивает, что обвиняемый в коррупции и госизмене экс-президент Игорь Додон должен быть отпущен из-под домашнего ареста и реабилитирован, говорится в заявлении политсилы.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции. Додон обвинил власти в попытке давления на оппозицию и предрек проведение массовых протестов, которые поддержат силы оппозиции."Власть партии "Действие и солидарность" скатилась в режим, расправляющийся с неугодными, инакомыслящими, оппозицией, и увенчались телевизионной расправой над пятым президентом Молдавии, почетным председателем партии Игорем Додоном. Игорь Додон должен быть освобожден и реабилитирован, а виновные в организации заказных дел должны быть привлечены к ответственности", - говорится в декларации, принятой по итогам совета.Республиканский Совет Партии социалистов убежден в том, что за противоправными действиями в отношении Додона стоит нынешний президент Майя Санду.Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220602/oruzhie-1792748961.html

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, игорь додон, майя санду, молдавия