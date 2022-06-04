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Число раненых при обстреле украинскими войсками Донецка возросло до десяти - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/dnr-1793202624.html
Число раненых при обстреле украинскими войсками Донецка возросло до десяти
Число раненых при обстреле украинскими войсками Донецка возросло до десяти - РИА Новости, 04.06.2022
Число раненых при обстреле украинскими войсками Донецка возросло до десяти
Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Донецка вечером в субботу возросло до 10, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T22:24
2022-06-04T23:09
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Донецка вечером в субботу возросло до 10, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее штаб сообщал о двух пострадавших в результате обстрела.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
22:24 04.06.2022 (обновлено: 23:09 04.06.2022)
 
Число раненых при обстреле украинскими войсками Донецка возросло до десяти

Число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка возросло до десяти человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПовреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Донецка вечером в субботу возросло до 10, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Ранее штаб сообщал о двух пострадавших в результате обстрела.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Донецке число раненых возросло до 10 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба обороны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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