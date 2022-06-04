22:24 04.06.2022 (обновлено: 23:09 04.06.2022)
Число раненых при обстреле украинскими войсками Донецка возросло до десяти
Число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка возросло до десяти человек
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПовреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Донецка вечером в субботу возросло до 10, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Ранее штаб сообщал о двух пострадавших в результате обстрела.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Донецке число раненых возросло до 10 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба обороны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.