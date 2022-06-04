22:08 04.06.2022 (обновлено: 22:30 04.06.2022)
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.25 (совпадает с мск) обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.25 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.